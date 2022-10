Non, Enedis ne va pas couper l'eau chaude aux Français grâce à Linky

"On ne va pas couper l'électricité", rassure-t-on d'emblée au sein d'Enedis. "Les Français auront de l'eau chaude cet hiver", insiste, de son côté, RTE. Les gestionnaires du réseau de distribution et de transport d'électricité veulent couper court aux fausses informations qui circulent depuis quelques jours à la suite de la publication d'un arrêté le 27 septembre dernier. D'abord passé inaperçu, puis repéré par l'UFC-Que Choisir, ce texte va permettre à Enedis de désactiver, pour certains clients, l'enclenchement automatique du ballon d'eau chaude de 12h à 14h, du 15 octobre au 15 avril prochain. Pendant ces six mois, l'eau sera alors automatiquement chauffée pendant les heures creuses de la nuit.

4,3 millions de clients concernés

Cette mesure vise uniquement les clients qui possèdent un compteur Linky et un abonnement heures creuses/heures pleines, dont une partie des heures creuses se situe à la mi-journée, entre 12h et 14 h. Et ce, quel que soit leur fournisseur d'électricité. D'après les calculs d'Enedis, cela concerne 4,3 millions de clients, ayant souscrit à une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, soit une majorité de particuliers et quelques entreprises et collectivités locales.

Habituellement, le ballon d'eau chaude des clients ayant souscrit à cette offre se met automatiquement en route entre 12 heures et 14 heures. C'est donc à ce moment-là que l'eau est chauffée.

Ce créneau associé à un tarif avantageux a été instauré il y a 40 ans. Il visait à flécher la consommation électrique à un moment de la journée où le réseau de transport d'électricité n'était pas en tension. Seulement, avec l'évolution des usages, ce créneau correspond désormais à un pic de consommation.

"Avant, la pointe de consommation se situait uniquement à 19 heures. Cette pointe tend aujourd'hui à diminuer notamment grâce au déploiement de l'éclairage LED, chez les particuliers et dans l'espace public. En parallèle, le plateau de consommation du matin s'est étendu. Et 13 heures correspond à un empilement de la consommation des entreprises et à celui de la restauration", explique RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.

Une mesure pour éviter les coupures d'électricité

Or, le ballon d'eau chaude est le deuxième poste de consommation électrique des ménages, après le chauffage électrique. "La consommation des ballons d'eau chaude représente 2,5 GW à 12h30 et 1 GW à 13 heures, souligne Enedis. C'est l'équivalent, peu ou prou, de la puissance de trois tranches nucléaires.

Reporter cette consommation pendant la nuit vise donc à soulager le réseau de transport d'électricité, qui doit en permanence assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

Ce rôle de chef d'orchestre sera particulièrement tendu cet hiver, en raison de la plus faible production électrique et des importations limitées du fait de la crise gazière qui frappe toute l'Europe et de la plus faible disponibilité du parc nucléaire français.

Dans ce contexte de crise énergétique, RTE, avec l'appui des pouvoirs publics, a donc demandé la mise en place de cette mesure afin de limiter le risque de coupures d'électricité cet hiver.

"Ce dispositif peut paraître anodin, mais il est d'une redoutable efficacité en termes de sobriété", assure Thierry Sudret, directeur exploitation et systèmes d'Enedis.

Pas d'impact sur la facture, grâce à Linky

"Cet arrêté est une mesure qui concerne le réseau. C'est un décalage d'usage. Du point de vue du client, elle n'aura pas d'impact", garantit Enedis. "Si une personne souhaite prendre une douche entre 12h et 14h, elle aura de l'eau chaude car l'eau aura chauffé pendant la nuit. Et s'il n'y avait plus d'eau chaude à midi, dans le cas où toute la famille aurait consommé l'eau chaude le matin pour se laver, le client pourra toujours activer manuellement le ballon d'eau chaude grâce au contacteur situé sur le tableau électrique", explique la filiale d'EDF.

Contrairement à certaines informations qui circulent en ligne, "le compteur Linky ne permet pas de piloter les usages à distance", tient à préciser Thierry Sudret. En revanche, dans ce cas précis, "il permet de maintenir le tarif heures creuses entre 12h et 14h, tout en décalant l'activation du chauffe eau la nuit. Sans Linky, nous n'aurions pas pu décaler l'activation du ballon d'eau chaude la nuit et maintenir, en même temps, le tarif heures creuses", explique-t-il.

Ainsi, "les clients concernés pourront continuer à utiliser leurs appareils électroménagers, comme le lave-linge et la télévision par exemple, et conserver leur tarif heures creuses entre 12h et 14h", explique le gestionnaire. Autrement dit, "il y aura toujours la même facture à la fin du mois", promet Thierry Sudret.

Un dispositif renouvelé l'automne prochain ?

La suspension temporaire de l'enclenchement automatique du ballon d'eau chaude se fera à distance. De leur côté, les clients n'auront aucune manipulation à réaliser. Ils devront toutefois obligatoirement être prévenus par leurs fournisseurs d'électricité de la mise en place de cette mesure.

Ce dispositif, prévu de manière continue sur une durée de six mois, pourrait éventuellement être renouvelé à l'automne prochain en fonction de la situation énergétique.