Pétrole en baisse, mais essence super chère : face au hiatus, Washington accuse les pétroliers d'abuser

Aux États-Unis, des millions d'automobilistes américains sont touchés par la récente flambée du prix des carburant qui a atteint le mois dernier "son plus haut niveau depuis 2014", rapportait déjà le New York Times (NYT) il y a une douzaine de jours. Le quotidien américain racontait, au travers de quelques témoignages, comment, dans un contexte d'inflation, avec le renchérissement de nombreux biens et services, cette hausse des prix des carburants contraignait les gens à modifier leurs habitudes de vie: réduction des achats d'autres biens, moins de sorties au restaurant, moins de visites à la famille...

Pour le président Joe Biden qui s'est fait le chantre de la classe moyenne au pays de l'automobile reine, ce problème d'atteinte au pouvoir d'achat des Américains est particulièrement préoccupant.

65,5% d'augmentation sur un an

Le NYT expliquait alors que la moyenne nationale pour un gallon d'essence était de 3,41 dollars, soit 1,29 dollars de plus qu'un an auparavant, et que sur certains autoroutes du pays, il pouvait flamber jusqu'à 7,59 dollars le gallon.

Sur le site de comparaison des prix des carburants AAA, on lit par exemple que, ce mercredi 1er décembre, le gallon de super coûte en moyenne 4,016 dollars; facile de comparer, quelques lignes plus bas, avec son coût moyen un an auparavant: 2,426 dollars... soit une augmentation de 65,5% sur un an pour ce carburant.

Un décalage "extrêmement contrariant"

Et cela malgré la récente baisse des prix du pétrole brut sur les marchés mondiaux, avec l'arrivée du nouveau variant du Covid-19, qui fait redouter un ralentissement de l'activité économique mondiale et donc une baisse de la consommation d'or noir....

Cette distorsion alimente l'incompréhension du public. Et face au mécontentement qui monte, la Maison-Blanche via sa porte-parole Jen Psaki qui faisait mardi un point-presse depuis l'avion présidentiel Air Force One, déclarait que ce décalage était "extrêmement contrariant", et, dans le même mouvement, proposait une sorte d'issue en pointant la responsabilité des multinationales du secteur.

"Nous sommes contrariés parce qu'il y a une baisse du prix du pétrole. Il n'y a pas de baisse du prix de l'essence. (...) Il n'y a pas besoin d'être un économiste, il n'y a pas besoin d'être un expert du marché pétrolier pour s'en rendre compte", a-t-elle ajouté, notant qu'au même moment "nous voyons les patrons des compagnies pétrolières qui se vantent de leurs bénéfices".

Biden signale "le comportement anti-consommateur de majors pétrolières"

Jen Psaki a rappelé que le président américain Joe Biden avait saisi à ce sujet l'autorité de la concurrence à ce sujet, la FTC (Federal Trade Commission). De fait, le 18 novembre dernier, le président a écrit à Lina Khan, présidente de la FTC, pour lui demander de porter son attention sur "l'accumulation de preuves d'un comportement anti-consommateur de la part des sociétés pétrolières et gazières", rapporte CBS News dans un article titré "Le président Biden appelle la FTC à déterminer si des « actions illégales » ont fait monter les prix de l'essence".

Green New Deal, dépendance à l'OPEP, prix abusifs...

Pour rappel, lors de la conférence de presse du 12 novembre 2021 à la Maison-Blanche, Jen Psaki abordait clairement la question dans sa réponse à une journaliste qui l'interrogeait sur la hausse des prix de l'énergie:

« Écoutez, notre point de vue est que la hausse des prix du carburant sur le long terme plaide encore plus en faveur du doublement de nos investissements et de notre concentration sur le choix des énergies propres, afin que nous ne comptions pas sur les fluctuations du marché ou de l'OPEP... »

Elle ajoutait notamment, expliquant que la FTC était saisie:

"Nous pensons également qu'il y a un certain nombre d'acteurs dans notre pays, qui nous inquiètent et que nous avons repérés, y compris sur la question des prix abusifs."

| VIDÉO. Conférence de presse à la Maison-Blanche du 12 novembre 2021 (la question posée à Jen Psaki est à 43:55 de cette conférence qui dure 52 minutes. En anglais.)