Les joints connectés de Rustin essaiment dans les métros de Paris, Londres et Berlin

Le fabricant Rustin, basé dans le nord de l'Indre-et-Loire, fournira les joints en caoutchouc des portières des nouvelles rames du métro de la Capitale qui seront mises en service à partir de 2024.

Pour être lui-même sélectionné par le consortium Alstom-Bombardier, vainqueur de l'appel d'offres lancé il y a trois ans par la RATP et Île-de-France Mobilités, l'équipementier tourangeau a homologué cette année un système de détection électrique directement embarqué dans ses joints. Objectif, éviter la fermeture intempestive des portes des rames sur les usagers.

« La France est un des rares pays européens dont les rames de métro sont dépourvues de ce type de dispositif de sécurité, explique Louis Rustin, Pdg de la société, nous venons ainsi pallier une lacune majeure vis-à-vis des voyageurs. »

15.000 portières à équiper en joints connectés à partir de 2024

Le MF19 (Métro Fer 2019, photo ci-dessous), méga marché d'un montant de 3 milliards d'euros remporté par Alstom-Bombardier, représente au total la fourniture de 410 voitures qui équiperont 6 lignes de métro.

Une première commande ferme de 44 wagons a été enregistrée par les constructeurs de la part des deux donneurs d'ordre. Pour Rustin, elle se soldera par l'équipement en joints connectés de 15.000 portières à partir de 2024.

Inventeur de la rustine en 1903, des pastilles anti-crevaison en caoutchouc, Louis Rustin a déposé la marque en 1922. Prévues pour réparer temporairement les roues des vélos, des motos, des voitures, des camions et même des avions, les rustines étaient vendues mensuellement à 30 millions d'exemplaires dans les années 1950.

Spécialiste de l'étanchéité ferroviaire, automobile et aéronautique

Rustin est devenu ensuite un acteur de premier plan sur le segment de l'étanchéité ferroviaire, automobile et aéronautique. La PME familiale, aujourd'hui présidée par l'arrière-petit-fils du fondateur, également prénommé Louis, possède deux sites à Neuillé-Pont-Pierre en Indre-et-Loire, ainsi qu'à la Chartre-sur-le-Loir au sud de la Sarthe. Elle emploie 120 salariés et a réalisé 12 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021.

Compte tenu des importants marchés en cours, notamment vis-à-vis de l'industrie ferroviaire, elle table sur une hausse de 25% de ses recettes d'ici 2025, soit de 15 millions d'euros. Pour accompagner la croissance de sa production, Rustin prévoit enfin de construire l'année prochaine une extension de 1.400 m2 sur son usine d'Indre-et-Loire et ainsi de doubler sa surface.

Deux énormes marchés, à Londres et Berlin, dans le collimateur



Outre les rames du métro parisien, la société tourangelle est également en compétition pour équiper les futures rames du RER B en Île-de-France. À l'international, Rustin est parallèlement positionné sur deux autres énormes marchés de renouvellement du matériel ferroviaire à Londres et à Berlin. Rustin a notamment bon espoir de s'arrimer au constructeur Siemens qui a remporté l'appel d'offres de l'extension du métro londonien lancé en 2016.

« La décision de Siemens devrait maintenant être connue courant 2023, assure Louis Rustin, en sachant que ce marché anglais est comparable au MF19. »

Le verdict de l'opérateur du métro de la capitale allemande, en modernisation permanente, serait quant à lui attendu à court terme.

Une nouvelle génération d'élastomère en développement

Parallèlement au segment ferroviaire, Rustin a commencé à investir massivement depuis l'année dernière sur le transport frigorifique où la société réalise actuellement 30% de son chiffre d'affaires.

La PME aura injecté 1 million d'euros entre 2021 et 2023 pour doubler son outillage et recruter quatre salariés supplémentaires sur ce département. À la clé, une augmentation substantielle de sa capacité de production de joints spécifiquement conçus pour maintenir la chaîne du froid en mobilité. Rustin, qui travaille depuis un an sur une prochaine génération d'élastomère, à la fois plus durable et plus performante, espère gagner des parts de marché sur l'ensemble de ses secteurs de sous-traitance grâce à cette innovation qui doit aboutir en principe à court terme.