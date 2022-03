Sanctions contre la Russie : l'Australie interdit les exportations d'alumine et de bauxite

Pour « mettre une pression maximum sur le régime de Poutine », l'Australie interdit désormais les exportations d'alumine et de bauxite. Le pays fournit 20% de l'alumine russe, qui permet d'obtenir l'aluminium, matériau stratégique pour l'industrie de l'armement. Le Premier ministre australien a par ailleurs promis de fournir plus d'armes et d'aide humanitaire à Kiev.