Les 5 infos business à retenir ce mercredi matin (Twitter, chômage, Volkswagen, Fmi, Opep)

Après s'être rétracté en juillet, Elon Musk veut de nouveau acheter Twitter

Dans un ultime coup de théâtre, Elon Musk accepte d'acheter Twitter au prix initialement convenu en avril de 44 milliards de dollars, alors qu'il s'était rétracté en juillet. Le procès intenté par le réseau social pour le forcer à honorer sa promesse de rachat, prévu pour le 17 octobre, n'aura donc vraisemblablement pas lieu. Pourquoi ce revirement ? Pourquoi ne pas avoir tenté de renégocier le prix ? Quid de la suite ? Les réponses avec Pierre-Emmanuel Perais, avocat spécialisé en fusions et acquisitions chez Linklaters.

Chômage : l'Assemblée nationale ouvre la porte à une modulation de la durée d'indemnisation

L'Assemblée nationale a voté mardi soir la mesure clé du projet de réforme de l'assurance chômage, ouvrant la voie à une possible modulation de la durée d'indemnisation selon la situation du marché du travail. « Quand ça va bien, on durcit les règles et, quand ça va mal, on les assouplit » résume le ministre du travail. Pour la gauche, « la guerre aux chômeurs » est déclarée.

Après Porsche, Volkswagen simule l'entrée en Bourse d'autres marques du groupe

Jugeant réussie l'introduction de Porsche à la Bourse de Francfort, le PDG de Volkswagen, Oliver Blume, veut travailler sur des « equity stories », pour les investisseurs et souhaite voir ses équipes « s'entraîner » via des exercices de simulation à l'entrée de nouvelles marques en Bourse.

Le FMI salue l'action de la Banque d'Angleterre pour calmer l'envolée de la dette souveraine

La Banque d'Angleterre (BoE) a réagi « rapidement et de manière très appropriée » à l'envolée de la dette souveraine provoquée par l'inquiétude des investisseurs suite à l'annonce du plan budgétaire du gouvernement britannique le 23 septembre. C'est ce qu'a estimé la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, mardi. Le Fonds n'avait pas manqué de critiquer ce « mini budget » appelant à réduire les dépenses et à ne pas accroître les inégalités, en pleine crise du coût de la vie. En cause, la mesure de baisses d'impôts aux plus riches, mais qui a finalement été abandonnée.

Opep : le scénario d'une réduction de 2 millions de barils de pétrole par jour est évoqué

C'est aujourd'hui, à l'issue de leur réunion à Vienne, que les membres de l'Opep devraient annoncer une baisse significative des quotas de production de pétrole. Pour l'organisation, il s'agit de soutenir les prix alors que la demande est en chute. Si l'organisation choisit de produire deux millions de barils en moins, c'est le bruit qui circule, il pourrait s'agir de la baisse décidée la plus importante depuis mars 2020.

ARTICLE BONUS : Budget 2023 : les réserves d'«argent magique» du gouvernement