Casino : feu vert de la Commission européenne à la reprise par le consortium mené par Kretinsky

Confronté à une dette abyssale, Casino a engagé fin 2023 un vaste plan de restructuration de sa dette. Celui-ci, qui doit être effectif en mars-avril prochain, vient de passer une étape clé : l'obtention du feu vert de la Commission européenne. Bruxelles a en effet autorisé le 5 janvier dernier, « au titre du contrôle des concentrations, la prise de contrôle du groupe dans le cadre de la restructuration financière par le consortium » composé de Daniel Kretinsky, du Français Marc Ladreit de Lacharrière et du fonds britannique Attestor, indique Casino dans un communiqué publié ce lundi 8 janvier.

Plusieurs étapes restent néanmoins encore à franchir, comme le précise Casino dans son document. Le groupe doit obtenir d'autres autorisations réglementaires dans le cadre du contrôle des fusions et des investissements étrangers, ainsi qu'une dérogation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à l'obligation de dépôt d'une offre publique (OPA) sur Casino.

Un plan « équitable »

Pour rappel, Casino s'est accordé en juillet avec ce consortium pour une augmentation de capital de 1,2 milliard d'euros au total et pour une forte réduction de sa dette. Un projet qui réduira considérablement la part des actionnaires actuels, à commencer par celui qui est encore PDG pour quelques mois, Jean-Charles Naouri, quand les créanciers récupéreraient le solde du capital, soit environ 46%, selon son rapport.

« À l'issue du plan de restructuration, le consortium détiendrait 53,7% du capital de Casino et en prendrait le contrôle tandis que les actionnaires actuels seront massivement dilués et détiendraient environ 0,3% du capital à la date de réalisation de la restructuration », avait précisé le groupe en milieu de semaine dernière.

Ce plan de restructuration a été jugé « équitable (...) pour les actionnaires actuels » par un expert indépendant, Sorgem Evaluation.

Vote des actionnaires et créanciers d'ici ce 11 janvier

Les administrateurs judiciaires au chevet du groupe ont d'ailleurs convoqué les actionnaires ainsi que les créanciers « pour se prononcer », d'ici au 11 janvier, « sur les projets de plan de sauvegarde accélérée ». À savoir sur ce projet d'augmentation de capital par les candidats à la reprise et le manque à gagner de quelque 5 milliards d'euros pour tous les créanciers du groupe.

Malgré cela, l'issue de ce vote ne fait normalement pas de doute, les grands créanciers ayant déjà donné leur accord à ce plan supervisé par les autorités françaises. Et le fait que le groupe soit entré fin octobre en période dite de sauvegarde accélérée permet d'embarquer les créanciers récalcitrants « de manière contrainte s'il le faut », selon plusieurs sources. Cette période de sauvegarde accélérée court en tout cas jusqu'au 25 février.

La cruciale question des emplois

Si la restructuration financière de Casino est validée, 313 supermarchés et hypermarchés seront cédés. « Environ un tiers devrait être repris par Auchan, les deux autres tiers par Intermarché », a annoncé l'intersyndicale du groupe à l'issue d'une réunion jeudi dernier avec la direction et le représentant du consortium de reprise, Philippe Palazzi. Le distributeur stéphanois est entré « en négociations exclusives » en décembre pour céder « la quasi-totalité » de son parc de magasins de grande taille, qui pèse, selon Casino, quelque 3,6 milliards d'euros hors taxes et hors essence.

Au cœur des discussions, la question des emplois. « On va essayer de sauver le maximum de salariés. Ici au siège, on estime que 1.000 à 1.200 personnes vont se retrouver sur le carreau », a déclaré le représentant syndical CGT de Casino, Jean Pastor, lors d'un point presse. « Ce qui nous importe c'est d'aller sur le social, d'accompagner nos collègues et de sauvegarder l'emploi », a ajouté son homologue de FO, Nathalie Devienne en constatant qu'il serait impossible « d'arrêter le démantèlement » et en redoutant une « casse sociale » au siège.

Dans cette bataille pour sauver leurs emplois, les salariés de Casino ont reçu le soutien du ministre de l'Économie fin décembre. Bruno Le Maire avait indiqué sur Europe 1 que les dirigeants d'Intermarché et d'Auchan, avaient « pris des engagements » concernant la préservation de l'emploi auprès du gouvernement et qu'il « veillerait à ce que ces engagements soient tenus ». « Du côté des pouvoirs publics, on attend toujours une réponse de l'Élysée. On a demandé à rencontrer le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui en a accepté le principe », a ajouté Jean Pastor.

