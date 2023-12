Casino : face au risque de destruction d'emplois, Bruno Le Maire affirme veiller au « maintien du siège à Saint-Etienne »

La restructuration du groupe Casino remonte jusqu'à Bercy. Ce mercredi, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a répondu aux inquiétudes concernant le futur des 50.000 employés du distributeur surendetté et en cours de revente. Ce dernier a assuré être « attentif » à ce que « le maximum d'emplois soient préservés » dans les offres de reprises de magasins Casino et « vigilant sur l'emploi dans les centres logistiques » du groupe, lors d'une séance de question au gouvernement des parlementaires. Il a aussi affirmé que « nous veillerons au maintien du siège à Saint-Etienne ».

« Je suis au côté des salariés, j'ai reçu ce matin l'intersyndicale » comptant les cinq organisations représentatives des salariés du groupe (FO, CGT, CFDT, UNSA, CFE-CGC), « je continuerai à la recevoir, et je suis là pour défendre les intérêts des salariés et garantir le respect de l'ordre public et économique », a déclaré le ministre de l'Économie.

« Maintenant il faut garantir l'avenir du groupe et s'assurer qu'avec le reste de la grande distribution française, l'ensemble des salariés puissent trouver une solution », a-t-il déclaré en réponse à une question du sénateur de la Loire Pierre-Jean Rochette.

Inquiétudes sur l'emploi

Car depuis plusieurs mois, les inquiétudes montent sur une éventuelle casse sociale, suite à la signature, en juillet, d'un accord prévoyant la restructuration de la dette insoutenable de Casino. L'intersyndicale du groupe qui a déjà organisé des manifestations, a lancé un nouvel appel à manifester dimanche 17 décembre à Saint-Etienne « face à la menace de disparition d'emplois ». A la sortie de sa réunion avec Bercy ce mercredi, elle a expliqué s'opposer « fermement au démantèlement du groupe à travers la disparition de l'enseigne Casino ».

Les syndicats craignent de lourdes conséquences sur l'emploi notamment dans les sièges et les réseaux de logistique. En outre, pour les salariés amenés à changer d'enseigne, l'incertitude est grande car les conditions de travail peuvent être bien différentes d'une entreprise de la grande distribution à une autre. Début décembre déjà, l'intersyndicale avait exigé de la clarté de la part du groupe. « Les employés, les agents de maîtrise, les cadres et les gérants exigent une réponse de la direction actuelle et des membres du consortium (de repreneurs de leur groupe, NDLR) à la demande de rendez-vous avec leurs représentants syndicaux », avaient écrit les cinq syndicats.

Un rachat des magasins Casino

L'accord de restructuration prévoit en effet un changement d'actionnariat avec, à horizon mars-avril 2024, une prise de contrôle par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, le Français Marc Ladreit de Lacharrière et le fonds britannique Attestor. Mais depuis sa signature les performances commerciales ne se sont pas beaucoup améliorées et le groupe encore dirigé pour quelques mois par Jean-Charles Naouri a dû revoir plusieurs fois à la baisse ses ambitions financières, avant de se dire prêt à céder des magasins si des concurrents étaient intéressés.

Mercredi 22 novembre, le grand distributeur français a annoncé baisser à nouveau ses prévisions concernant ses activités en France pour l'année 2023. Il anticipe désormais une perte d'exploitation de 100 millions d'euros, après avoir annoncé un bénéfice d'exploitation (Ebitda) de moins de 100 millions fin octobre. Par ailleurs, Casino continue de pâtir de la désaffection des hypermarchés dont « l'inflexion est en cours, mais est plus longue que prévue », a-t-il précisé mercredi dernier. Le grand distributeur indique également que ses marges souffrent, dans un contexte d'inflation, de l'impact des « investissements » mis en place dans le cadre de son redressement.

Avec ce projet, les syndicats craignent notamment que « Daniel Kretinsky prépare un dépeçage du groupe ». Plusieurs enseignes de la grande distribution ont en effet confirmé avoir déposé des offres. Serge Papin, administrateur d'Auchan Retail International, a confirmé jeudi 30 novembre l'existence d'une offre conjointe avec Les Mousquetaires/Intermarché pour racheter l'intégralité des hypermarchés et des supermarchés pas encore cédés. En sachant qu'Intermarché s'est déjà accordé avec Casino, il y a quelques mois, pour le rachat de 119 magasins, plus une soixantaine en option. Une soixantaine a d'ores et déjà changé d'enseigne début octobre.

Toutefois, les patrons des deux groupes « Yves Claude et Thierry Cotillard n'ont pas nécessairement déposé tous les ingrédients qui constituent l'offre », a précisé Serge Papin, interrogé sur BFM Business. Il n'a pas donné d'information sur le prix de l'offre, ni le nombre total de magasins, ni la répartition entre les deux repreneurs. En outre, « les emplois sont gardés dans le projet » d'Auchan et d'Intermarché, a affirmé Serge Papin, qui a défendu cette proposition. « Il y aura peut-être quelques outils logistiques » inclus dans l'offre de reprise, « mais il s'agit surtout des magasins », a-t-il précisé.

(Avec AFP)