Amazon  : Nouvelle mobilisation contre l’implantation d’un entrepôt géant dans le Gard

Plus de 600 militants associatifs et citoyens se sont réunis samedi pour protester contre l'implantation d'un entrepôt d’Amazon près du pont du Gard. Le géant américain de la distribution a quant à lui rappelé employer des milliers de personnes en France, et assuré défendre des projets environnementaux ambitieux.

latribune.fr 29 Mai 2021, 15:48 3 mn

Riverains et habitants s'y opposent alors que le maire de la commune et les élus du secteur mettent en avant des retombées fiscales importantes et près de 200 créations d'emploi. (Crédits : Reuters)