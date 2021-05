Sanofi espère lancer son vaccin anti-Covid-19 au quatrième trimestre

(Crédits : Christian Hartmann)

"Notre vaccin apportera une solution supplémentaire", a indiqué Olivier Bogillot, président France du groupe, faisant valoir que le vaccin de Sanofi nécessite des conditions de conservation classiques, et non des super frigos, comme celui du concurrent de Pfizer-BioNTech. Sa commercialisation pourrait démarrer à la fin de l'année 2021, soit un an après le vaccin du laboratoire germano-américain.