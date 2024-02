Tourisme  : l'Espagne a reçu un nombre record de visiteurs étrangers, les recettes en nette hausse

L'Espagne va-t-elle ravir à la France sa place de premier pays visité dans le monde par les touristes internationaux ? En attendant les chiffres de l'Hexagone, avec 85,1 millions de touristes internationaux, soit 18,7% de plus qu'en 2022, le pays est déjà assuré de rester un solide dauphin.

Selon des chiffres définitifs publiés ce vendredi par l'Institut national des statistiques (INE), le Royaume-Uni a été l'an dernier le premier pays d'origine des touristes étrangers en Espagne (17,3 millions), devant la France (11,8 millions), l'Allemagne (10,9 millions) et les Pays-Bas (4,9 millions). Les régions les plus visitées ont été la Catalogne (21,2 millions de touristes), devant les îles Baléares (16,9 millions), les îles Canaries (16,4 millions) et l'Andalousie (14,3 millions).

Les dépenses en hausse de 24,7%,

Motif de satisfaction supplémentaire pour l'Espagne : les dépenses des touristes étrangers ont augmenté de 24,7%, atteignant le niveau record de 108,6 milliards d'euros, contre 91,9 milliards en 2019, dernière année avant la pandémie.

D'après l'organisation patronale Exceltur, cette dynamique devrait encore se poursuivre cette année, avec un niveau de recettes touristiques nationales et internationales attendu autour de 200 milliards d'euros.

« Si cette prévision se réalise, le tourisme contribuera à hauteur de 41,4% à la croissance économique espagnole », a souligné l'organisation patronale mi-janvier lors d'une conférence de presse.

En 2023, selon des experts, le tourisme a pesé pour « près de 15% » du PIB espagnol, avec un « fort impact sur l'emploi ». Pour accompagner ce mouvement, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé fin janvier un plan d'investissement de 2,4 milliards d'euros pour agrandir l'aéroport de Madrid-Barajas, dont la capacité devra être portée à 90 millions de passagers par an d'ici 2031.

Face à la sécheresse, un tourisme « régulé »

Cette politique, alors que l'agglomération de Barcelone, deuxième ville d'Espagne, a été placée jeudi en état « d'urgence », est aussi sous le feu des critiques. Pour l'ONG « Agua es vida » (« L'eau est la vie »), les autorités ont aussi leur part de responsabilité dans la situation actuelle, car elles refusent de réguler le tourisme - grand consommateur d'eau - et continuent à organiser de grands événements à Barcelone.

« Cela nous mène à des situations d'effondrement », dénonce son porte-parole, Dante Maschio. La situation est similaire en Andalousie, autre région d'Espagne frappée de plein fouet par la sécheresse et qui envisage d'introduire des restrictions à la consommation d'eau si la pluie ne vient pas, notamment à Séville et Malaga.

La France s'associe à Netflix pour faire venir de nouveaux touristes Surfant sur la mode du « ciné tourisme », Atout France, agence chargée de la promotion du tourisme français à l'étranger, s'associe avec Netflix pour promouvoir des lieux originaux et faire venir de nouveaux touristes en France. « Nous savions déjà que les films étaient un vecteur important de tourisme, mais cela a été confirmé » avec les succès de Lupin et Emily in Paris, explique à l'AFP Caroline Leboucher, directrice générale d'Atout France. Du partenariat entre Netflix et Atout France est né un guide sur internet (Netflix-en-France.fr) qui propose, en anglais et en français, des thématiques comme « La France rêvée d'Emily » ou « Le Paris caché de Lupin ». Quant au risque de surtourisme comme l'a connu Etretat en Normandie, submergé de fans de la série Lupin, Atout France et Netflix ont sorti « du guide les destinations déjà très fréquentées », selon la chaîne de streaming. N'y apparaissent que des destinations qui ont donné leur accord. Lupin vous emmène au siège du Parti communiste à Paris, Emily à la distillerie des Agnels en Provence ou encore la Family Business au domaine de Chaablis (Oise).

(Avec AFP)