Aérien : malgré la guerre Hamas-Israël, Transavia repart vers Tel Aviv

Petit à petit, les compagnies européennes reprennent les vols vers Israël. Après celles du groupe Lufthansa début janvier, puis Air France dont le premier vol est programmé la semaine prochaine, c'est au tour de Transavia France d'annoncer son retour vers Israël.

La compagnie low cost du groupe Air France reprendra ses vols au départ de Paris le 1er février, près de quatre mois après les avoir suspendus suite au déclenchement de la guerre entre le Hamas et Israël. Elle assurera deux rotations par semaine jusqu'au 18 février, puis passera à trois rotations jusqu'au 4 mars et poursuivra sa montée en puissance progressive jusqu'à repasser en quotidien à partir du 18 mars. La desserte au départ de Lyon reste suspendue. Avant le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, Transavia desservait Tel Aviv trois fois par jour au départ de la France.

Décision sous réserve

Transavia assure que « cette décision a été prise en lien avec les Autorités françaises et les équipes sûreté de Transavia France et d'Air France ». Elle prévient néanmoins que ces vols sont disponibles « sous réserve que la situation au Moyen Orient ne se dégrade pas ». Les opérations et les bombardements de l'armée israélienne se poursuivent encore actuellement dans la bande de Gaza, en représailles de l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier.

Les compagnies aériennes européennes ont suspendu leurs vols pour raisons de sécurité suite à ces événements. La situation a également affecté les vols dans la région, comme l'indiquait Olivier Mazzucchelli, PDG de Transavia France, la semaine dernière : « Ce n'est pas que Tel-Aviv, où nous avions trois vols quotidiens. Il y a aussi la Jordanie, l'Egypte et, dans une moindre mesure, la Tunisie qui sont touchées par ce conflit au Moyen-Orient. Le Liban est très résilient parce qu'il y a un marché très VFR (visite de parents et d'amis) comparativement à la Jordanie, par exemple, qui est très touristique. » De fait, la compagnie a « vraiment réduit » son offre dans la région.

D'autres compagnies, dont Ryanair ou Easyjet, ont souligné l'impact de ces suspensions sur leurs résultats. La low cost irlandaise a pour l'instant ouvert les réservations vers Tel Aviv à partir de fin mars seulement, mis à part depuis Vienne avec des vols qui devraient reprendre début février. Les compagnies britanniques British Airways et Easyjet ont, elles, ouvert leurs réservations à partir de mars.