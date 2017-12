Collision mortelle à Millas entre un TER et un car scolaire : la préfecture maintient le bilan à 4 morts et 20 blessés

(Crédits : Reuters)

Le bilan de l'accident qui s'est produit hier après-midi entre un car scolaire et un train à un passage à niveau sur la commune de Millas dans les Pyrénées-Orientales est lourd. Alors que les médecins des centres hospitaliers de Perpignan, Toulouse et Montpellier tentent de sauver les blessés qui sont encore en urgence absolue, les gendarmes ont commencé à enquêter sur les causes de l'accident.