Détournements de fonds publics en Charente-Maritime : le parquet financier enquête sur de possibles avantages accordés à Ryanair

Une enquête a été ouverte par le parquet national financier (PNF) sur des soupçons de détournements de fonds publics en faveur de la compagnie Ryanair qui opère à l'aéroport de La Rochelle, selon une source judiciaire, confirmant ce vendredi une information de France Bleu.

L'enquête préliminaire a déjà été ouverte en mai pour « favoritisme, détournement de fonds publics et recel de ces délits » après la publication au printemps d'un rapport de la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine. Il pouvait « mettre en cause Ryanair, le syndicat mixte assurant la gestion de l'aéroport, la Chambre de commerce et d'industrie » et le comité du tourisme « Charentes Tourisme », a précisé la source judiciaire. Dans le cadre de cette enquête, « une perquisition a été réalisée dans ces lieux et à la mairie de Chatelaillon-Plage par les gendarmes de la section de recherches de Bordeaux, déployés en nombre », a-t-on ajouté. Des documents papiers et numériques auraient été saisis.

D'importantes sommes versées aux compagnies aériennes

L'aéroport de La Rochelle-Ile de Ré, crée en 1939 et propriété de la Chambre du commerce de Charente-Maritime, connaît un trafic commercial limité avec une activité essentiellement saisonnière et « une dizaine de lignes opérées par des compagnies aériennes à bas coûts », note la Chambre régionale des comptes dans son rapport sur les exercices de 2017 et des années suivantes. Le déficit d'exploitation cumulé de l'aéroport est de plus de 3,73 millions d'euros pour 2017 et 2018. Il s'explique notamment par la faible fréquentation du lieu (240.000 passagers en 2018) mais surtout par les « importantes sommes versées aux compagnies aériennes pour maintenir ou développer le trafic commercial ».

Entre 2017 et 2018, ces sommes ont atteint 3,5 millions d'euros, « dont deux millions d'euros à Ryanair ». En sachant que ces aides s'ajoutent par ailleurs au financement de l'obligation de service public « pour assurer le désenclavement du territoire ».

Des irrégularités mises au jour

La CCI « a ainsi eu recours depuis 2017 à des réductions de redevances pour la création d'autres lignes, ainsi qu'à des contrats dits d'"investisseur avisé" », autorisant un aéroport à subventionner une compagnie si la rentabilité est assurée. Mais la chambre a mis au jour des irrégularités qui auraient affecté plusieurs de ces contrats.

Ils auraient été « passés sans publicité ni mise en concurrence en méconnaissance des règles relatives à la commande publique et signés pour certains plusieurs semaines après leur entrée en vigueur », a-t-elle indiqué.

D'autres mouvements ont également été pointés du doigt : la CCI a également versé à Charentes Tourisme 500.000 euros par an, « reversés ensuite à la compagnie Ryanair pour la réalisation de prestations marketing ». Soulignant « l'absence de contrôle sur ces prestations pour partie inexistantes », la chambre estime ainsi que « l'objet réel de ce montage est de dissimuler l'attribution par l'aéroport d'un financement supplémentaire » à la compagnie irlandaise sans respecter la législation européenne sur les aides d'État.

(Avec AFP)