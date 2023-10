En attendant TAP, Air France-KLM renforce ses positions sur le Brésil avec la low cost GOL

Depuis plus de 20 ans, Air France - puis Air France-KLM - a toujours maintenu des coopérations fortes au Brésil. Le groupe français a donc décidé de renforcer son partenariat commercial exclusif avec la compagnie locale GOL. Engagée en 2014, après la rupture des relations avec le groupe brésilien TAM (intégré depuis dans Latam), cette collaboration a également été prorogée pour dix nouvelles années.

Avec ce nouvel accord, Air France-KLM et GOL vont étendre leur nombre de destinations en partage de code. Ainsi, Air France et KLM vont permettre à GOL d'apposer son code sur les vols entre l'Europe et le Brésil, ainsi que vers 80 destinations européennes au départ de Paris ou d'Amsterdam. En contrepartie, la compagnie brésilienne va leur offrir 45 destinations sud-américaines depuis São Paulo, Rio de Janeiro et Fortaleza. Ils estiment couvrir ainsi « 99% de la demande entre ces deux régions ». Cela devrait s'accompagner d'opérations commerciales conjointes. L'harmonisation entre leurs programmes de fidélisation respectifs va également être améliorée.

Intérêt stratégique fort

« L'Amérique du Sud - et plus particulièrement le Brésil - est l'un des marchés les plus stratégiques pour Air France-KLM. Le partenariat historique entre Air France-KLM et GOL a joué un rôle majeur dans notre capacité à proposer une offre complète et diversifiée à nos clients sur ces destinations. [...] », s'est réjoui Benjamin Smith, directeur général du groupe français, dans un communiqué.

Preuve de cet intérêt stratégique, la durée du partenariat a été étendue. Après un accord initial de 5 ans en 2014, prorogé pour 5 années supplémentaires en 2019, GOL et Air France-KLM sont désormais engagés jusqu'en 2034. Air France-KLM estime que 20 % de ses clients se rendant au Brésil continuent leur trajet avec GOL et que plus de deux millions de passagers ont déjà bénéficié de ce partenariat depuis son lancement. Avec 38 vols hebdomadaires prévus cet hiver - 24 avec Air France et 14 avec KLM - ce chiffre devrait continuer de croître rapidement.

Comme c'était déjà le cas précédemment, les deux parties s'engagent mutuellement à ne contracter aucun accord avec des compagnies concurrentes sur ces réseaux. Seules exceptions, GOL va conserver ses partages de codes avec les compagnies européennes TAP Air Portugal, Air Europa et Turkish Airlines sur des vols domestiques au Brésil. Elle ne pourra en revanche pas contracter de nouveaux accords avec une compagnie européenne. Du côté d'Air France-KLM, on précise que la compagnie auriverde était déjà le seul partenaire du groupe sur le Brésil.

Ce renforcement commercial s'accompagne d'une coopération étendue sur la maintenance. Air France Industries KLM E&M assurera ainsi un soutien aux moteurs CFM56 et LEAP qui équipent la flotte de GOL, composée de plus d'une centaine de 737, dont une quarantaine de 737 MAX.

TAP sera le game changer

Si Benjamin Smith assure que « ce nouvel accord nous permettra de mettre en œuvre les améliorations structurelles nécessaires pour assurer la position de leader d'Air France-KLM et de GOL entre le Brésil et l'Europe », le véritable enjeu stratégique se situe au Portugal. S'il arrive à mettre la main sur TAP Air Portugal, dont le processus de privatisation a été enclenché par Lisbonne, le groupe français pourrait prendre un avantage décisif entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Pour cela, il va falloir faire face à la concurrence de Lufthansa et d'IAG et réussir à convaincre le gouvernement portugais.

TAP Air Portugal offre à elle seule deux fois plus de vols vers le Brésil qu'Air France et KLM réunies. En 2024, la compagnie portugaise prévoit 91 fréquences hebdomadaires depuis Lisbonne et Porto vers 11 destinations brésiliennes.