Jean-Marc Janaillac, l'ex PDG d'Air France-KLM, rejoint le cabinet de conseil Roland Berger

Proche du Boston Consulting Group (BCG) qu'il avait fait travailler du temps de son passage chez Air France-KLM de juillet 2016 à mai 2018, Jean-Marc Janaillac, l'ancien PDG d'Air France-KLM, qui a démissionné de ses fonctions à la suite d'un référendum perdu sur sa proposition salariale en mai, a rejoint un autre cabinet de conseil, Roland Berger, en tant que "senior advisor" (conseiller principal). "Il appuiera le cabinet dans son expansion en France et à l'international, grâce à ses multiples domaines d'expertise notamment dans les secteurs de la mobilité, du tourisme ou encore du service public", a précisé le cabinet de conseil dans un communiqué.

Jean-Marc Janaillac avait précédemment été PDG de l'opérateur de transports publics Transdev (2012-2016) après avoir développé les activités de la RATP hors d'Ile-de-France (2004-2012).

Longue expérience dans les transports et le tourisme

Il avait également évolué dans le secteur du tourisme, notamment de 2000 à 2002 comme PDG du groupe Maeva, et avait débuté sa carrière au sein de l'administration comme chef de cabinet du secrétaire d'Etat au Tourisme Roland Carraz (1983-1984) puis de directeur général du service français du tourisme à New York (1984-1987).

Basé à Munich (Allemagne), Roland Berger compte 2.400 collaborateurs répartis dans 50 bureaux et 34 pays. A Paris, le cabinet compte 300 collaborateurs qui conseillent les grands groupes français et internationaux sur des problématiques stratégiques et opérationnelles ainsi que sur les transformations et projets d'amélioration de la performance.