Le plan secret d'Air France pour développer Transavia

Le transport aérien est au plus bas malgré le rebond du trafic pendant les fêtes de fin d'année. Et la menace d'une troisième vague de l'épidémie en début d'année prochaine ne prête pas à l'optimisme. Cependant, même si le premier trimestre 2021 s'annonce difficile pour le transport aérien, l'effet positif du vaccin attendu d'ici à six mois laisse espérer le début d'une véritable reprise à partir de l'été prochain. Dans ce contexte, Air France pousse les feux sur sa filiale low-cost, Transavia France.

Une vingtaine de nouveaux avions en 2021 et 2022

Comme La Tribune l'avait révélé fin septembre, Transavia va faire l'objet l'an prochain du plus fort développement depuis sa création en 2007. Sa flotte doit en effet passer de 40 appareils aujourd'hui à 48 cet été, avec...