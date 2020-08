Air France obtient un "oui" massif des pilotes du SNPL pour développer Transavia sur le domestique

C'est fait. Air France pourra utiliser sa filiale low-cost Transavia sur le réseau domestique français pour tenter de limiter les pertes financières sur cette partie de son réseau, malmenée depuis des années par la concurrence du TGV et des low-cost étrangères. Les pilotes d'Air France, dont le feu vert était indispensable, ont donné leur accord. Ce mercredi 12 août en effet, les pilotes du syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), largement majoritaire au sein du groupe, ont voté favorablement l'accord négocié début juillet par le bureau du syndicat et la direction. C'est même un plébiscite. Consultés à l'occasion d'un référendum, le "oui" à ce transfert d'activité l'a emporté avec 90,37% des voix pour une participation de 80,63%.

Une nouvelle étape pour Transavia

Un tel accord était indispensable pour développer Transavia sur le réseau intérieur français. Dans les accords de "périmètre" actuels définissant l'activité de chacune des entités du groupe Air France, seules les compagnies Air France et HOP pouvaient jusqu'ici assurer des vols domestiques. Pour éviter les transferts d'activité, Transavia a, depuis son lancement en 2007, toujours été interdite de se positionner sur ce marché, et s'est essentiellement développée vers l'Europe du Sud et du Maghreb. Transavia n'a jamais été autorisée non plus à faire du long-courrier ou desservir Roissy-Charles de Gaulle, le hub d'Air France.

HOP ne desservira plus Orly

Pour enrayer des pertes...