Le président du SNPL Air France "se prend pour le lider Maximo", selon Laurent Berger (CFDT)

Si la CFDT fait partie des quatre syndicats ayant appelé à la grève contre le projet de réforme de la SNCF, il est au contraire avec la CFE-CGC en dehors de l'intersyndicale qui appelle à la grève depuis le mois de février. Invité du Grand rendez-vous Les Echos/CNews/Europe 1, son leader, Laurent Berger, n'a pas mâché ses mots à l'égard du syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) qui « prend tout le monde en otage (...) et « entraîne Air France vers le fond », mais aussi de son président Philippe Evain qui, selon lui « se prend pour le lider maximo (surnom de Fidel Castro, NDLR) et veut emmener tous les personnels du sol avec lui ». « Ils n'ont pas intérêt à le suivre, parce que c'est eux (...) qui vont payer la facture à la fin », a déclaré Laurent Berger.

"Ca va se passer comment à la fin si on suit le SNPL? Les pilotes, on va leur donner de quoi s'en sortir, et le personnel au sol, il trinquera. On aura des suppressions d'effectifs, on aura des réductions de personnel", a estimé le leader de la CFDT.