Refinancée, La Compagnie prévoit de revoler vers New York en juin

Plus d'un an après l'arrêt de ses activités régulières entre Paris et New York, La Compagnie prépare son redémarrage en juin 2021. Le transporteur français 100% classe affaires a obtenu un deuxième prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 10 millions d'euros, similaire à celui obtenu en juin 2020. S'ajoute un "apport significatif" des actionnaires, précise La Compagnie. Pour rappel, ces actionnaires sont au nombre d'une quarantaine, des hommes d'affaires, des familles, quelques entreprises ou acteurs institutionnels... On y trouve notamment Charles Beigbeder, Cogepa, Michel Cicurel, le groupe belge SPDG et, le plus important d'entre eux, Motier, la holding de la famille Moulin, propriétaire des Galeries Lafayette (20%).

« L'obtention de ce second Prêt Garanti par l'État est un gage de reprise pour La Compagnie. Nous n'avons jamais cessé de nous réinventer durant cette année pour faire face à la crise et trouver de nouveaux leviers d'activité voire de développement à court terme afin de garantir la pérennité de La Compagnie. Nous sommes désormais dans la dernière ligne droite de la préparation à la reprise et avons hâte d'offrir à nos clients le meilleur de la classe affaires » déclare Christian Vernet, Président de La Compagnie.

Ce dernier prévoit un retour à une activité régulière courant juin 2021 entre Paris et New York et début juillet 2021 entre Nice et New York, à condition que les frontières rouvrent.