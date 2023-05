Lufthansa réduit sa perte à 467 millions d'euros au premier trimestre, confiant pour cet été

[Article publié le mercredi 03 mai 2023 à 08h03 et mis à jour à 09h12]

Les difficultés rencontrées par Lufthansa sont-elles définitivement derrière la compagnie aérienne ? Dans un communiqué publié ce mercredi, le géant européen du transport aérien a affiché une perte nette de 467 millions d'euros entre janvier et mars, période traditionnellement peu dynamique pour les compagnies aériennes, après une perte de 584 millions sur la même période l'an dernier.

Lufthansa s'est dit même dit confiant dans la poursuite de la reprise pour l'année 2023.

« Nous nous attendons maintenant à un boom des voyages pendant l'été et à un nouveau record de nos recettes de trafic pour l'ensemble de l'année », a indiqué le PDG du groupe Carsten Spohr dans un communiqué.

Objectifs confirmés

Cette faiblesse saisonnière en ce début d'année a été « exacerbée » par le lent redémarrage des voyages d'affaires, détaille le communiqué. En outre, les investissements pour éviter en haute saison l'engorgement des aéroports et les annulations de vols, qui avaient perturbé l'été dernier, ont aussi pesé sur les charges du groupe.

S'y sont ajoutés les effets de plusieurs journées de grève cet hiver dans les aéroports allemands, où les personnels réclament des hausses de salaire face à l'inflation. Mais Lufthansa s'attend à une relance dès le deuxième trimestre. Il prévoit un résultat opérationnel ajusté plus haut que sur la même période de 2019, avant la pandémie, une première pour la compagnie aérienne depuis le début de la reprise.

Le groupe a confirmé son objectif de hausse « significative » de son résultat opérationnel en 2023, vers une augmentation de sa marge opérationnelle de 8% en 2024, après 4,6% en 2022. Lufthansa maintient ainsi ses prévisions pour un indicateurs clés : la capacité, représentant le nombre de sièges ouverts à la réservation en fonction de la demande attendue. Elle doit atteindre entre 85% et 95% du niveau pré-pandémie comme annoncé précédemment.

Le groupe dégage au premier trimestre un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros, en hausse de 40% sur un an. L'activité passager du groupe, qui inclut Austrian Airlines, Swiss et Brussels Airlines a réduit sa perte opérationnelle de moitié, perdant 512 millions d'euros d'Ebit, contre 1,1 milliard au premier trimestre 2022. De son côté, le résultat opérationnel de sa branche de fret a baissé de plus de la moitié car le résultat record de l'an dernier avait été exceptionnellement élevé en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement terrestres et maritimes liées à la pandémie.

Lufthansa toujours en négociations avec ITA

La publication de ces résultats intervient alors que Lufthansa est entré en négociations afin d'entrer au capital d'ITA Airways. Le 20 avril dernier, le ministre italien de l'Economie, Giancarlo Giorgetti, s'est montré confiant quant à l'issue des discussions, jugeant qu'elles étaient « très, très avancées ».

« Bien sûr, il s'agit d'une négociation complexe, avec de nombreuses variables, mais je pense pouvoir dire que dans quelques jours, nous aurons un résultat qui, je l'espère évidemment, sera favorable », a-t-il déclaré à Rome à l'issue d'une audition au Sénat.

Il faisait ainsi écho aux propos d'Antonio Turicchi, président d'ITA Airways qui avait déclaré la veille que « la transaction avec Lufthansa est maintenant définie dans sa structure ». « Il est possible que quelqu'un veuille changer une virgule, mais cela fait partie de la négociation », a-t-il ajouté.

Pour rappel, Rome et Lufthansa avaient ouvert fin janvier des négociations exclusives sur le rachat par le groupe de transport aérien allemand d'une participation minoritaire dans ITA Airways. Le gouvernement italien avait donné en février 2022 son feu vert à la privatisation d'ITA Airways, contrôlée à 100% par l'Etat, après des années de recherches infructueuses d'un repreneur pour son ancêtre Alitalia.

La valorisation, point clé des négociations

Si la compagnie allemande vise dans un premier temps une participation de 40%, pour laquelle elle devrait débourser environ 250 millions d'euros selon la presse italienne, elle n'exclut pas de monter jusqu'à 100% du capital ultérieurement. La dernière question à résoudre restait le montant de la transaction, avait déclaré fin mars le patron de Lufthansa, Carsten Spohr.

« ITA a perdu de l'argent public », ce qui se répercute sur sa valorisation, « qui reste le dernier véritable obstacle dans les discussions », avait-il fait valoir. ITA Airways a essuyé une perte nette de 486 millions d'euros en 2022. Elle est en partie attribuée à la hausse des prix du kérosène.

Au premier trimestre 2023, la jeune compagnie qui a pris son envol en octobre 2021, a enregistré un chiffre d'affaires de 379 millions d'euros, supérieur aux prévisions. Pour l'ensemble de l'année, elle vise des recettes de 2,5 milliards d'euros. Le taux de remplissage des avions d'ITA Airways, qui a transporté 2,84 millions de passagers au premier trimestre, a été de 73,2%, soit 24 points de pourcentage de plus comparé à la même période de 2022.

(Avec AFP)