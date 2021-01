Nantes veut une fin de vie aussi verte que possible pour ses anciens tramways

A Nantes, un appel d'offres devrait être lancé en fin d'années pour démanteler 45 anciennes rames de tramways (Crédits : Semitan)

Trente-cinq ans après la relance du tramways nantais, de nouvelles rames plus longues, moins énergivores et recyclables entreront en service entre 2023 et 2025. Parallèlement, Nantes Métropole a missionné la Semitan, l’exploitant du réseau de transport pour engager le retraitement des quarante-six rames actuelles. Une opération inédite.