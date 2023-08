Ryanair : 88 vols annulés en Belgique lors de la troisième grève de l'été

Jamais deux sans trois. Depuis ce lundi 14 août et jusqu'au mardi 15 août, des pilotes de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair sont en grève pour obtenir l'amélioration de leurs conditions de travail. Résultat, 88 vols qui devaient partir ou arriver à l'aéroport de Charleroi en Belgique ont été annulés. Quelque 15.000 passagers qui devaient décoller de Charleroi ou y atterrir sont affectés par le mouvement social, a précisé la direction de l'aéroport.

Les pilotes reprochent à la compagnie irlandaise de ne pas vouloir respecter une convention collective. Cette dernière prévoit un certain nombre de jours de repos en contrepartie des baisses des salaires consenties en 2020 au moment de la crise du Covid-19.

« On nous dit que la partie de la convention sur le temps de repos est nulle et non avenue, cela revient à ne pas appliquer le droit du travail », expliquait mi-juillet Alain Vanalderweireldt, président de la BeCA (Belgian Cockpit Association).

De plus, à rebours de ses engagements, « la compagnie n'a pas voulu restaurer la totalité du salaire et considère que les indexations qui ont eu lieu », conformément à la législation belge, « valent pour restauration », déclare Kevin Cam, un pilote de Ryanair.