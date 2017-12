Softbank entre au capital de Uber

Après plusieurs semaines de rumeurs... C'est officiel. Le géant japonais SoftBank Group a réussi son pari d'entrer au capital d'Uber en profitant d'une large décote, rapportait jeudi le Wall Street Journal en citant des sources proches du dossier. Masayoshi Son, le fondateur et PDG de SoftBank, renforce ainsi ses participations dans les sociétés de voiture de transport avec chauffeur (VTC), après Didi en Chine, 99 au Brésil, Ola en Inde et Grab à Singapour.

Toujours selon le quotidien, des actionnaires et salariés de Uber ont mis en vente des actions représentant environ 20% du capital du groupe. SoftBank et le reste du consortium, incluant entre autres Dragoneer Investment Group, détiendront environ 17,5% d'Uber - dont 15% en nom propre pour Softbank. Pour y parvenir, ils ont racheté les titres mis en vente et apporté 1,25 milliard d'argent frais.

Uber valorisé 48 milliards de dollars

Uber est ainsi valorisé à 48 milliards de dollars (40 milliards d'euros), ajoute le WSJ. Considérée comme la start-up la plus chère au monde, la société de VTC a donc consenti une décote de 30% par rapport à sa valorisation la plus récente, qui était de 68 milliards de dollars. Après une année tumultueuse, c'était le prix à payer pour attirer un actionnaire de références.

L'apport d'argent frais servira à "soutenir nos investissements technologiques, alimenter notre croissance et renforcer notre gouvernance d'entreprise", a déclaré dans un communiqué Uber, qui perd plus d'un milliard de dollars par trimestre. L'entreprise américaine prévoit de s'introduire en Bourse en 2019.

