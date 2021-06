Prévu pour entrer en service en 2020, le Boeing 777X ne sera pas certifié avant 2023

L'agence américaine de la sécurité aérienne (FAA) a informé le géant de l'aéronautique et de défense Boeing qu'elle ne certifiera pas "de manière réaliste" le 777X, une version allongée du 777, avant la mi ou fin 2023. Lancé en 2013, Boeing en avait fait son joyau des gros porteurs. Cela fait donc trois ans de retard pour l'appareil. Lorsque le programme fut lancé en 2013, Boeing visait en effet une mise en service pour 2020. Pour autant, si le calendrier avait été respecté, l'appareil aurait rencontré certaines difficultés à être livré en raison de la chute des vols long-courriers pendant la crise sanitaire. Une activité appelée à reprendre plus tardivement que le court et moyen-courrier en raison du maintien des restrictions de voyages.

Dans une lettre datée du 13 mai et dévoliée par le Seattle Times, la FAA a également dit à Boeing que son nouveau modèle d'appareil n'était pas encore prêt pour franchir une étape significative de certification. La lettre évoque un certain nombre de réserves concernant le manque de données et l'absence d'une évaluation préliminaire de la sécurité que l'agence doit examiner.

Boeing relativise

Le régulateur met notamment en avant un problème sur un vol d'essai en décembre 2020 sur lequel il estime n'avoir pas recu toutes les informations sur la façon dont Boeing avait l'intention de rectifier le tir.

Il évoque aussi dans la lettre la "possibilité que le nombre de vols d'essai de certification requis soit augmenté".

Le constructeur avait déjà prévenu qu'il s'attendait à recevoir le feu vert de la FAA fin 2023 pour cette nouvelle version de son long-courrier 777.

Boeing assure continuer à communiquer "en toute transparence" avec la FAA et les autres régulateurs dans le monde sur la certification de l'appareil.

Les appareils développés par Boeing sont particulièrement surveillés par les autorités de supervision après les deux accidents de 737 MAX ayant fait 346 morts à quelques mois d'intervalle en 2018 et 2019. En février, le constructeur recommandait aux compagnies aériennes de suspendre l'utilisation des 777 étant équipés du même type de moteur qui a projeté des débris sur la ville de Denver.

(Avec Reuters et AFP)