Agriculture connectée : Amazone, BASF et Bosch veulent révolutionner la pulvérisation des cultures

Comment obtenir une agriculture 4.0, c'est-à-dire à la fois productive et durable grâce à l'apport du digital ? La solution Smart Prayer, développée par le trio d'entreprises allemandes Amazone, Bosch et BASF Digital Farming, entend répondre à ce défi. Les trois industriels se sont associés pour mettre au point une nouvelle gamme de pulvérisateurs intelligents. L'application numérique embarquée sur la machine a été présentée grandeur nature le 22 juin au siège d'Auneau en Eure-et-Loir d'Amazone France, filiale hexagonale du constructeur allemand d'outils de semis, de fertilisation et de pulvérisation.

Grâce à des caméras et des capteurs embarqués sur les pulvérisateurs d'Amazone, Smart Prayer annonce diminuer d'environ 70% l'utilisation d'herbicide via un ciblage ultrafin entre les adventices (mauvaises herbes) et les cultures. Adapté au démarrage aux céréales, au maïs, au colza et au maïs, le prototype a trouvé un terrain naturel dans les grandes cultures de la Beauce pour débuter une période de tests qui seront menés sur d'autres territoires de l'Hexagone au second semestre et en 2023. Smart Prayer est déjà expérimenté en Allemagne et en Hongrie depuis le début 2022.

Joint-venture BOSCH BASF

La convergence des compétences des trois sociétés chacune dans leur domaine respectif a permis de mener à son terme un programme de R&D débuté en 2019. A la clé, un investissement total de près de 100 millions d'euros, selon Jean-Jacques Pons, dirigeant de la division agro de BASF. Une joint-venture à 50/50, BASF, a été créée à Cologne en Allemagne avec Bosch pour développer le concept. Les équipes de Bosch ont conçu le kit d'équipement de pulvérisation, intégrant des caméras, des unités lumineuses, des processeurs et des éléments de connectivité. L'ajout de l'intelligence artificielle agronomique (IAA) est le fait de BASF Digital Farming, via sa plateforme digitale Xarvio. L'IAA dont est dotée Smart Prayer permet ainsi d'optimiser la pulvérisation, grâce à des recommandations d'utilisation et des analyses à destination des agriculteurs. L'application numérique est conçue comme un outil d'aide à la décision pour les utilisateurs. Amazone fournit enfin des supports machines et des technologies de pulvérisation qui assure ciblage des adventices et rapidité du déclenchement des buses d'épandage.

Réduction en France de 50% des produits phytosanitaires

L'outil Smart Prayer s'inscrit pleinement au cœur de la démarche agro-écologique de la France initiée via Ecophyto II. Ce plan anticipe à moyen terme, d'ici 2025, la réduction de 50% de l'utilisation de produits phytosanitaires dans le traitement des cultures. A ce titre, le plan France relance 2030 comprend un volet financier de 25 millions d'euros destiné à participer à la transition écologique concernant la seule pulvérisation des récoltes. « L'agriculture 4.0 a pour vocation de concilier l'amélioration de la production et le respect de l'environnement, assure Florent Guilleman, directeur général d'Amazone France. « Elle remplira deux objectifs dans le futur, renforcer la souveraineté alimentaire du pays et participer à l'amélioration de l'alimentation des Français ».

Si Amazone France et la nouvelle joint-venture Bosch BASF entendent participer à cette mission sociétale via Smart Prayer, ils comptent aussi amortir à moyen terme leur nouvelle application de pulvérisation propre. A partir de 2024, il débutera son déploiement commercial à l'échelle de l'Hexagone. Il sera opéré par le constructeur de machines avec un prix unitaire de l'ordre de 300.000 euros pour ses nouveaux pulvérisateurs embarquant la technologie Smart Prayer. Via le réseau actuel de 4.500 distributeurs de matériels agricoles présents sur le territoire, seront visés au premiers chefs les céréaliers, les betteraviers et les producteurs de maïs, colza et tournesol. Amazone cible aussi sur les entrepreneurs de travaux agricoles qui travaillent à façon pour les propriétaires d'exploitation, ainsi que les Coopératives d'Utilisation de Machines Agricoles (CUMA). Dans un second temps, l'application Smart Prayer doit par ailleurs être développée pour d'autres cultures agricoles. Les trois partenaires, qui restent très prudents sur les perspectives commerciales de Smart Prayer, veulent mettre assez rapidement en œuvre ces nouveaux débouchés, tant les investissements consentis jusqu'à présent s'avèrent lourds.