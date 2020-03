Covid-19 : les atteintes à la biodiversité ont accéléré l'épidémie

Et si la pandémie de coronavirus n'était que le symptôme d'une crise plus profonde, causée par les humains: celle de la biodiversité? Plusieurs experts en sont convaincus. "Nous avons organisé des systèmes qui font tout pour engendrer puis accélérer ce genre d'épidémies", conviennent Philippe Grandcolas et Jean-François Guégan, directeurs de recherche respectivement au CNRS (Conseil national de la recherche scientifique) et à l'Inrae (Institut national de la recherche agronomique), et spécialistes de la biodiversité. "Existentielle", cette crise remet profondément en cause les rapports entre l'humanité et la nature, abonde Elise Buckle, directrice de l'ONG Climate & Sustainability et conseillère de l'Onu.

Comme cela semble être le cas pour le Covid-19, la grande majorité des virus sont en effet portés par des animaux sauvages. "Mais dans leurs milieux naturels, ces agents pathogènes ont une fonction", rappelle Jean-François Guégan.

"La perturbation de ces écosystèmes cause en revanche une multiplication d'interactions avec les humains. Elle créé ainsi de nouvelles passerelles pour les micro-organismes", résume le chercheur.

Animaux sauvages et élevages aux portes des villes

La déforestation et l'artificialisation des sols notamment, en privant de nombreux animaux sauvages de nourriture, poussent de nombreuses espèces à se rapprocher des centres habités. Et les populations qui vivent près de milieux encore relativement sauvages, autrefois garantes de la biodiversité locale, chassent et amènent dans les villes - plus ou moins licitement - de la "viande de brousse", convoitée par les citadins. Dans les deux cas, les virus portés par ces animaux sauvages se rapprochent d'un milieu particulièrement fertile: les exploitations agricoles et les élevages massifs présents aux portes de nombreuses agglomérations, où, "souvent sans grandes connaissances en génétique", "on sélectionne sans s'en rendre compte la capacité de certains animaux de porter la maladie", explique Philippe Grandcolas.

A ce cocktail explosif vient s'ajouter le contexte urbain de nombreuses mégalopoles, concentrées et pauvres, où s'entassent les personnes les plus fragiles face aux virus.

"Si de nombreuses maladies viennent des villes du Sud-Est asiatique, c'est justement car elles réunissent tous ces facteurs", souligne Jean-François Guégan.

Une mauvaise connaissance de la biodiversité

A l'origine de cette pandémie, il y a donc surtout "une mauvaise conception de la biodiversité, comme si elle pouvait perdurer malgré la prédation des humains", estime Philippe Grandcolas. Mais aussi "une mauvaise connaissance du vivant, qui de surcroît n'est jamais figé", et évolue d'autant plus vite à cause des atteintes qu'il subit.

"Si on peine tant à trouver les réservoirs du Covid-19, c'est parce que les animaux et leurs éco-systèmes sont encore peu connus", souligne-t-il. "On connaissait moins qu'on ne le croyait le vieux monde, on connaît encore moins bien l'anthropocène. On peut donc être pris de court", convient Aleksandar Rankovic, coordinateur gouvernance internationale de la biodiversité post-2020 à l'Iddri (Institut indépendant de recherche sur les politiques et plateforme de dialogue multi-acteurs).

Sans compter le rôle joué par un "système d'alimentation non durable", ainsi que par le "choix de mettre la croissance économique avant l'équité sociale", qui fragilise particulièrement certains pans de la population, note Elise Buckle. Et alors que selon certaines études le réchauffement climatique pourrait faciliter la circulation des virus, la mondialisation joue sans doute un tel rôle, rappelle-t-elle.

Eradiquer les chauves-souris serait dangereux

"Mais cette épidémie ne doit pas être seulement une crise d'anxiété. Elle doit aussi être un moment de résolution", souhaite Philippe Grandcolas.

Alors, comment en sortir, et prévenir les pandémies futures? Surtout pas en accentuant "la vision manichéenne de la biodiversité" qui prévaut aujourd'hui:

"Déforester davantage et éradiquer les chauves-souris créerait par exemple encore plus de déséquilibres dangereux", met-il en garde.

Il vaut mieux "renforcer la compréhension de la biodiversité" et la "respecter davantage", prône-t-il. "La diversité est la meilleure forme de garantie face aux aléas, sanitaires comme climatiques", convient Jean-François Guégan.

"C'est le moment d'une approche systémique pour changer nos modes de vie et de consommation", plaide Elise Buckle qui, en soulignant la nécessité d'une "relance verte", appelle à arrêter de financer la déforestation et l'agriculture productiviste et à investir dans les forêts et l'agriculture durable. Autant de "réponses bénéfiques tant pour la biodiversité et le climat que pour la santé humaine", convient Aleksandar Rankovic, qui souligne également la nécessité de réduire la densité des élevages, manger moins de viande, diversifier les paysages agricoles.

"La crise souligne la nécessité de donner de l'importance, dans les choix d'investissement, à la résilience", résume-t-il.

"Continuer les échanges mais repenser leur qualité"

Plus globalement "la crise actuelle pose la question de la sobriété des modes de vie", analyse Aleksandar Rankovic, qui précise toutefois:

"Il ne s'agit pas de tout mettre à l'arrêt, mais de faire le tri entre essentiel et accessoire, d'investir dans les biens communs, les consolider, les accompagner dans la transition".

Dans un esprit d'autonomie, mais pas d'autarcie, il s'agit également de "continuer les échanges mais repenser leur qualité, par exemple en privilégiant celles de produits à forte valeur ajoutée locale", poursuit-il: "Un beau chantier pour la sortie de crise!". L'essentiel est de "replacer l'humanité et la nature au cœur du système et respecter les limites de la planète", estime Elise Buckle, qui rappelle:

"Si on veut une bonne santé humaine, il la faut aussi pour la planète. Face au risque de remontée des nationalismes à l'issue de la crise, nous devons nous rappeler que nous sommes une seule humanité, qui partage une seule planète et une seule santé".

"U ne action collective de grande ampleur est possible"

Malgré le report de la COP15 sur la biodiversité, qui devait se tenir en Chine en octobre, et les incertitudes sur la COP26 sur le climat, prévue au Royaume-Uni en novembre, ces préoccupations doivent rester en haut de l'ordre du jour de l'agenda internationale, plaide Elise Buckle. "Il faudra au contraire préparer les prochaines discussions en tirant les leçons de la crise", insiste Aleksandar Rankovic. Selon le chercheur de l'Iddri, les futurs leaders politiques devront surtout en retenir une:

"Il faut substituer aux imaginaires de maîtrise sur la nature des imaginaires d'humilité".

Et faire preuve de volonté politique aussi face à la crise de la biodiversité: