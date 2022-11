EDF annonce la mise en service complète du parc éolien en mer de Saint-Nazaire

L'éolien en mer français prend son envol aujourd'hui. Le parc éolien situé au large des côtes de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, était inauguré ce mercredi après deux ans de travaux. Et ce, en présence de l'Etat, des collectivités, des entreprises et des associations professionnelles et environnementales.

Il tourne donc désormais à plein régime. « EDF Renouvelables et EIH S.a.r.l. (...) ont l'honneur d'annoncer la mise en service complète du parc éolien en mer de Saint-Nazaire d'une capacité installée de 480 MW (mégawatt, ndlr) (...) Situées entre 12 et 20 kilomètres des côtes, les 80 éoliennes du parc produisent désormais l'équivalent de 20% de la consommation annuelle d'électricité de la Loire-Atlantique », annonce EDF dans un communiqué.

Le parc alimentera 700.000 personnes en électricité

L'installation de Saint-Nazaire constitue le « premier parc éolien en mer de France de dimension industrielle », a déclaré Bruno Bensasson, président-directeur-général d'EDF Renouvelables. L'énergéticien rappelle que « depuis la production de ses premiers mégawatheures (MWh) début juin 2022, le parc éolien en mer de Saint-Nazaire a progressivement connecté ses 80 éoliennes au réseau national de transport d'électricité ». Les premiers travaux, qui ont commencé en 2019 ont, en effet, permis le raccordement du parc au réseau électrique. Cette étape a été suivie par l'installation des fondations et des câbles électriques sous l'eau entre 2021 et 2022 puis l'acheminement et l'installation des éoliennes dans le champ, entre le printemps 2022 et le 5 septembre dernier.

Le champ éolien off-shore de 78 km2 dont l'exploitation doit durer 25 ans et qui produira l'équivalent de la consommation annuelle d'électricité de 700.000 personnes par an, est surveillé à distance depuis une base située dans le port de La Turballe, nécessitant le travail d'une centaine de personnes.

Une annonce bienvenue pour EDF

Cette inauguration intervient pour EDF alors que Luc Rémont va prendre la tête du groupe avec pour mission notamment d'accélérer le développement de l'électricien dans les énergies renouvelables. Un domaine où le groupe français s'est lancé tardivement, accusant déjà un certain retard par rapport à ses compétiteurs européens. Bruno Bensasson a d'ailleurs rappelé qu'EDF a pour ambition de « doubler sa capacité nette d'énergies renouvelables dans le monde pour atteindre 60 GW en 2030 ». Le producteur d'énergie se basera pour cela essentiellement sur les technologies éoliennes et solaires.

Le nouveau PDG aura également la lourde tâche de relancer le nucléaire dont la production est au plus bas. D'après un document transmis par EDF au média écologique Reporterre, 31 réacteurs sur 56 étaient arrêtés au 5 septembre pour cause de corrosion et de retard de maintenance. 26 d'entre eux devraient redémarrer d'ici le 25 décembre.

(Avec AFP)