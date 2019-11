En Île-de-France, les déplacements en voiture baissent pour la première fois

Les déplacements en voiture ont baissé de 5% entre 2010 et 2018 en Île-de-France, une première "depuis l'après-guerre", dévoile ce mercredi une étude pilotée par Île-de-France Mobilités (ex-syndicat des transports d'IDF, Stif). Selon les premiers résultats de la nouvelle Enquête Globale Transport (EGT) portant sur 3.000 ménages, soit 7.000 Franciliens, interrogés entre janvier 2018 et juin 2019, la fréquentation des transports en commun augmente (+14%) par rapport à la précédente enquête de 2010, tout comme la marche à pied (+9%), premier moyen de déplacement des Franciliens, et l'usage du vélo (+30%). La plus forte baisse concerne l'usage des deux-roues motorisés (-25%).

Au total, le nombre de déplacements en Île-de-France a continué de progresser.

"Les 12,1 millions de Franciliens réalisent en jour ouvrable 43 millions de déplacements, soit une hausse de 5% depuis 2010".

Dans Paris, 2,5% des déplacements en voiture

Avec 14,8 millions de déplacement en voiture particulière un jour de semaine, "l'usage de la voiture a diminué de 5% entre 2010 et 2018 : cela n'était jamais arrivé depuis l'après-guerre", indique Île-de-France Mobilités, présidé par la patronne de la région, Valérie Pécresse (Libres!).

"Les personnes âgées se déplacent moins, la part des cadres au sein des actifs franciliens augmente et ces emplois sont en général bien desservis par les transports en commun", explique IDF Mobilités, qui justifie cette baisse de l'usage de la voiture par "le développement des offres de transport alternatives".

13,2 millions des déplacements en voiture particulière ont lieu en dehors de Paris. Ils se font principalement en grande couronne. Dans Paris, ils ne représentent que 2,5% des déplacements.

Les déplacements en vélo augmentent de 30%

La marche est "le premier moyen de déplacement des Franciliens", avec 17,2 millions de déplacements sur une journée de semaine (+9%). C'est surtout à Paris que la croissance est la plus importante (+18%). 9,4 millions de déplacements sont réalisés quotidiennement en transports en commun (+14 %). Ils sont surtout importants dans Paris (un quart des déplacements). Une augmentation qui concerne tous les réseaux, en particulier le tram, le bus - surtout en grande couronne - et le train-RER, et est notamment liée aux actifs se rendant au travail et aux élèves.

Le vélo représente 840.000 déplacements quotidiens (+30%), le plus souvent utilisé par des hommes (plus de 60%), des actifs occupés (plus de 60%) et pour se rendre au travail (40%). Avec 420.000 déplacements par jour, l'usage des deux-roues motorisés baisse de 25%, surtout dans Paris et entre Paris et la Petite couronne. La nouvelle EGT, cofinancée par l'État,sera réalisée de 2018 à 2022.