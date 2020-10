Jungle, la startup qui veut créer la plus grande ferme verticale de France

4.500 mètres carrés de surface, 6.400 mètres carrés de culture, 12 mètres de hauteur et 10 millions de plantes produites chaque année: c'est le projet de Jungle, startup d'agriculture urbaine qui promet ainsi de créer la plus grande ferme verticale de France. En cours de construction à à Château-Thierry, dans l'Aisne, la ferme devrait être complétée en 2021, selon Gilles Dreyfus, co-fondateur et PDG de la startup, qui prévoit un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros annuel.

Les plantes issues de la ferme, vendues en pots avec leurs racines, seront essentiellement destinées aux supermarchés de Monoprix. Après un test dans trois lieux de vente, le distributeur vient en effet d'annoncer un partenariat avec la startup, impliquant leur vente dans 60 magasins dès janvier, puis un déploiement à l'échelle nationale. Mais l'entreprise espère également convaincre Intermarché, avec qui elle conduit actuellement un projet pilote. Dans la vision de Jungle, qui compte aujourd'hui 19 salariés, la ferme de l'Aisne devrait ainsi voir bientôt naître deux petites soeurs: une dans l'Ouest de la France en 2021, et une dans le Sud en 2022.

Un...