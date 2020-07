À Paris, 14.000 mètres carrés pour tester la ferme urbaine et propre du futur

Si on ne voyait pas la tour Eiffel à l'horizon, on ne se croirait même pas à Paris. Avec sa surface de 14.000 mètres carrés, l'immense terrasse du pavillon 6 du parc des expositions de la porte de Versailles, située à la frontière entre la capitale et son périphérique, est déjà à elle toute seule un lieu inédit. L'arrivée depuis quelques semaines d'une ferme urbaine, agrémentée d'un bar-restaurant branché pouvant accueillir 500 personnes assises, accroît l'effet dépaysant.

Gérée par l'entreprise d'agriculture urbaine Agripolis, via sa filiale ad hoc Nature urbaine, la ferme, qui aujourd'hui occupe 4.000 mètres carrés, est destinée à couvrir quasiment toute la terrasse et ainsi à devenir l'une des plus grandes d'Europe. Tomates, fraises, blettes, sauge, menthe, coriandre... une quinzaine de fruits et légumes vont y pousser hors sol. Nature urbaine espère atteindre une production, en période de pointe, de quelques centaines de kilos par jour. Pour sa taille, le projet a donc une importante valeur de démonstrateur, explique Pascal Hardy, fondateur d'Agripolis: il s'agit de tester à plus grande échelle non seulement des...