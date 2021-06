Renault Arkana : le losange enfin de retour !

Avertissement ! Le véhicule que nous allons vous présenter risque de heurter la sensibilité des centaines de milliers d'acheteurs annuels de Peugeot 3008. L'arrivée de l'Arkana pourrait avoir l'effet d'une déflagration dans le paysage des SUV généralistes, dominé par la marque au lion. Mieux : il pourrait consacrer un tournant pour Renault qui pourrait reprendre une partie du terrain perdu sur le segment C.

Original

Il faut dire que dans un marché saturé de SUV, un peu d'originalité ne pouvait pas faire de mal... Et qui d'autres que Renault avec l'audace (et parfois la témérité) qu'on lui connaît pouvait s'aventurer dans une silhouette, le SUV Coupé, jusqu'ici exclusivement occupée par les marques premium.

L'Arkana, lancé en Russie en 2018 puis en Corée du Sud (sur une autre plateforme), était le modèle que tout le monde attendait. Proue musclée, poupe coupée et effilée, une allure de SUV avec les rondeurs caractéristiques de Renault, l'Arkana attire une curiosité bienveillante dans les rues de Paris. Les badauds sont bluffés par ce subtil équilibre entre charisme et simplicité de ce SUV qui se veut résolument populaire et design à la fois.

Oui, c'est bien une Renault ! Et l'intérieur est encore plus impressionnant. Le saut qualitatif est palpable au toucher de cette planche de bord aux matériaux robustes et à la finition soignée. Renault ne s'est toujours pas décidé à intégrer l'écran GPS tactile dans la planche de bord, mais le nouveau système de navigation, infiniment plus intuitif que le précédent R-Link, nous fait oublier ce détail. La générosité de l'habitacle, l'acoustique feutrée, la qualité de l'assise transforment l'Arkana en un véritable salon familial.

Agrément de conduite au top !

Cette sensation monte encore d'un cran une fois sur la route. L'agrément de conduite est étonnant. Le moteur 140 chevaux s'est montré particulièrement doux et puissant à la fois, aidé par une boîte automatique 7 rapports efficiente. Le silence du moteur, la maîtrise des remontées de vibrations, la qualité étonnante des suspensions... L'Arkana frôle la prestation premium. Mais il reste définitivement un produit familial, et n'offrira pas de sensations sportives aux adeptes de conduite dynamique.

Style, originalité, qualité moteur... L'Arkana vient pour bousculer un marché qui s'est figé ces dernières années dans un duel entre le Volkswagen Tiguan et le Peugeot 3008. Ses arguments sont solides, d'autant qu'il se situe un cran en-dessous côté tarif, ce qui le rend particulièrement compétitif. Il démarre ainsi à 29.700 euros, et la finition RS-Line est à 34.700 euros. Pour rappel, le Peugeot 3008 commence sa grille tarifaire quasiment 2.000 euros au-dessus.

L'Arkana pourrait faire oublier les déboires de Renault sur les segments dits supérieurs caractérisés par une série d'échecs commerciaux, transformés en drame industriel (Espace, Talisman, Scénic, Koleos et dans une moindre mesure le Kadjar). Suffira-t-il néanmoins à repositionner la marque ? Il devrait en tout cas permettre à Renault de renouer avec les ventes sur le segment C.