Dans les coulisses de la French Tech Shanghai

Le 23 septembre, lors du premier Demo Day de la French Tech Shanghai, quatre startups françaises ont présenté leurs projets devant les investisseurs, business angels et entrepreneurs. « Notre objectif est d'aider les startups créées par les Français à Shanghai, en leur fournissant, dès le début, des aides et des conseils d'experts », explique Gregory Prudhommeaux, coprésident de La French Tech Shanghai et cofondateur de NextStepStudio. « Nous organisons des ateliers de travail entre les responsables des startups, et des événements publics accessibles à toute notre communauté, qui regroupe aujourd'hui plus de 700 membres. » Le bureau, composé d'une dizaine de volontaires, travaille étroitement avec Business France, la CCI France Chine et le Consulat de France à Shanghai. Son financement ne provient que de sponsors comme Michelin, Pernod-Ricard, Virtuos, STMicroelectronics. Ainsi ont été accompagnées 52 startups françaises à Shanghai, dans des secteurs variés : foodtech, environnement, médicaments, santé et bien-être, communication...

