Salauds de cadres  !

Emmanuel Macron prend peu de risques à taper comme un sourd sur les « cadres à haut revenu », dont une grande majorité sont ses électeurs. Après tout, n'ont-ils pas le choix entre lui... et le chaos populiste ? Eux qui sont les principaux contributeurs au régime d'assurance chômage concentrent l'essentiel des contributions à un impôt sur le revenu de plus en plus resserré, pourquoi faudrait-il s'en préoccuper puisqu'ils sont quasiment au plein-emploi ? Les cadres supérieurs, on ne les voit pas dans les manifestations. Et, après neuf mois de crise des « gilets jaunes », ce n'est pas la grosse colère de François Hommeril, le patron de la CFE-CGC, le syndicat des cadres, qui va impressionner l'Élysée.

Pour autant, la réforme de l'assurance chômage concoctée par Muriel Pénicaud ne coche aucune des cases de l'acte II du macronisme : nul débat participatif n'a accompagné ce coup de massue qui vise à économiser 3,4 milliards d'euros à l'horizon 2021. Il s'agit ni plus ni moins d'une nationalisation de l'assurance chômage, puisque le gouvernement a fiscalisé son financement. Le projet Pénicaud est le fruit de la faillite du paritarisme à la française, incapable de trouver un accord pour...