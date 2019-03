Réformer, c'est bien, se former, c'est mieux

Le taux de chômage structurellement élevé en France démontre que notre modèle économique n'est pas satisfaisant. Pourtant, il existe 100.000 offres d'emplois qui ne trouvent pas preneurs dans la restauration et 50000 dans l'industrie. L'une des pistes pour remédier à ce paradoxe est celle de l'apprentissage et de la formation professionnelle, qui sont depuis des décennies les parents pauvres du système éducatif. Cette situation est due selon l'OCDE au fait que « l'enseignement professionnel apparaît souvent comme une branche bonne seulement à accueillir "les enfants des autres" face aux cursus généraux que viennent couronner des études universitaires, tenues pour le nec plus ultra ».

Mais les regards sont en train de changer en raison de « la persistance d'un chômage élevé chez les jeunes » et du « caractère imprévisible du monde du travail contemporain » qui voit le développement rapide de l'automatisation de tâches répétitives manuelles mais aussi, aujourd'hui, intellectuelles. La nécessité de s'adapter à cette nouvelle donne revalorise donc un enseignement professionnel dont l'OCDE rappelle qu'il « favorise grandement l'intégration des individus sur le marché du travail,...