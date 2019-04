Dans Théorie monétaire moderne, il y a « théorie »

« Les problèmes économiques sont faciles à résoudre, il suffit de trouver de l'argent. » La Théorie monétaire moderne (TMM) semble répondre à cette injonction de Woody Allen. Elle revient à la mode depuis qu'Alexandria Ocasio-Cortez, sémillante élue démocrate de New York qui n'hésite pas à se définir comme socialiste, l'a invoquée pour financer son green new deal, censé fournir du travail à tous et une meilleure répartition des richesses. La TMM repose sur une idée assez simple : un État souverain qui s'endette dans sa propre monnaie ne peut jamais être mis en défaut puisqu'il peut toujours rembourser en imprimant la monnaie nécessaire. Il échappe ainsi à la pression exercée par les marchés financiers, sous la forme de hausse des taux d'emprunt. Un gouvernement peut donc se focaliser sur un programme « régalien », en décidant d'investir dans des infrastructures, de créer des emplois de service, de développer la qualité des services publics, ou encore de financer la transition écologique.

Bref, de mener une politique qui profite à tous, et non comme celle des assouplissements quantitatifs (QE) des banques centrales qui favorisent les plus riches grâce à des crédits à taux bas...