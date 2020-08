Nettoyage d’été à LREM

« C'est un peu un cul de sac, ce parti ! », lance un ancien d'En Marche en ce début d'été. À la rue Saint-Anne, où est situé le siège de LREM, la seule sortie de secours donne d'ailleurs sur l'entrée principale : il n'est pas possible de s'enfuir autrement... À « En Marche », ils sont pourtant nombreux à vouloir quitter le navire. À l'Assemblée, les réunions et autres déjeuners se transforment vite en bureaux des pleurs. Après la bérézina des municipales, les « marcheurs » ont vraiment le moral en berne. Le patron du mouvement, Stanislas Guerini, a décidé de se mettre en stand by : « on a vraiment l'impression que l'Elysée s'en fout royalement », expose-t-il à des amis. À l'Elysée, Alexis Kohler savoure : le secrétaire général n'a jamais été un chaud partisan de la sauvegarde d'un parti présidentiel. Son opinion était faite dès 2017. Le président lui-même ne croit plus qu'En Marche peut lui servir à quelque chose. « J'ai comme l'impression que Macron leur dit : les gars, continuez à foncer droit dans le mur... » se marre un ex-macroniste.

>> ÉPISODE 3 : La République des initiés

Alors ce matin, ça ne va décidément pas fort rue Saint-Anne. Sibeth Ndiaye vient pourtant d'arriver pour la première réunion de la « Commission nationale des...