Que faut-il attendre de l'économie chinoise en 2023  ?

Jusqu'à il y a peu, l'idée selon laquelle l'économie chinoise détrônerait l'économie américaine avant 2030 prévalait chez les analystes les plus sérieux. Certains estimaient même que l'économie chinoise avait dépassé l'économie américaine depuis le milieu des années 2010 en parité de pouvoir d'achat. Mais depuis quelque temps, beaucoup, et pas seulement aux Etats-Unis, doutent d'une telle évolution. L'année 2023, dans cette perspective, s'annoncerait morose en Chine.

Et si l'économie chinoise - celle d'un pays développé dont la croissance naturelle n'atteint plus près de 10%, mais se situe autour de 4 à 5% (à faire rêver en Europe) - prenait à contre-pied le discours négatif ambiant par son rebond ?

Observons d'abord que rarement le consensus a été aussi fort contre la Chine. Si le propre des économistes est de se tromper et celui des financiers d'exagérer, il est clair que le consensus en Occident est très négatif sur la Chine. Ainsi, sur le plan boursier, il y a 8 semaines, le Hang Seng Index touchait les 14.600 points, le même niveau qu'en 1997. C'était il y a 25 ans. Le PIB de la Chine a cru de 18 fois pendant cette période. Si l'on suit l'adage « vendre au son du clairon et acheter au son du canon », les marchés financiers chinois ont déjà commencé leur rebond avec un indice Hang Seng aujourd'hui à 21.700 points.

Ensuite , la situation macroéconomique est nuancée

La Chine est certes entrée dans une phase de maturité avec un vieillissement de sa population qui limite sa croissance potentielle. Les difficultés en matière immobilière ou d'emploi des jeunes sont réelles. Pourtant, des facteurs conjoncturels et structurels incitent à plus d'optimisme.

En matière de policy mix, la Chine maîtrise sa politique monétaire. Sa dette publique est inférieure à 50% du PIB. Elle a donc des marges de manœuvre plus grandes que la plupart des pays de la zone euro. La gestion du Covid a évidemment nourri les difficultés économiques et le scepticisme sur l'économie chinoise. Mais là encore, le bon sens suggère que les restrictions liées à la pandémie ne sont pas durables. A la faveur de leur levée, ménages et entreprises chinoises pourront mettre en œuvre les projets de consommation et d'investissement qu'ils ont dû différer, alimentant ainsi un puissant rebond.

D'un point de vue plus structurel, la situation de l'économie chinoise doit être regardée dans sa globalité. L'évolution politique n'est pas sans impact. Pourtant, trois facteurs commencent à restaurer la confiance : le virage à 180 degrés de décembre de la politique covid avec la levée des restrictions extrêmes de confinement, le retour à plus de pragmatisme économique favorisant les entreprises privées, et enfin une volonté de restaurer le dialogue sur la scène internationale (Xi Jinping a rencontré 25 leaders internationaux ces deux derniers mois, dont le président Joe Biden et le chancelier Olaf Scholz). Ajoutons à cela des réalités de terrain : l'innovation et la recherche dans la santé, les technologies, la robotique, la 5G ou l'intelligence artificielle, couplées à un fort esprit d'entreprise sont de puissants facteurs de croissance.

Au total, l'économie chinoise en 2023 incite à un optimisme prudent mais grandissant. La vague de Covid aura touché la vaste majorité de la population dans quelques semaines. La consommation et l'emploi devraient ensuite repartir, facilités par la réouverture du pays et des politiques visant à stimuler l'économie. Les mouvements de capitaux évoluent aussi : les pays du Golfe investissent massivement en Chine, prenant ainsi le relais des investisseurs classiques américains. L'Allemagne continue d'investir de manière soutenue tant la Chine est un partenaire commercial d'importance. La réouverture des frontières chinoises coïncidera-t-elle avec un renouveau des capitaux occidentaux en Chine ? 2023 le dira...