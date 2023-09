Tibi 2 est une excellente nouvelle pour l’économie française

L'initiative Tibi 2 est maintenant opérationnelle, avec l'annonce des premiers fonds éligibles. Elle fixe un cadre ambitieux avec un investissement significativement accru des institutions financières françaises dans les industries innovantes (technologies numériques, sciences de la vie, transition écologique, nouvelles industries...).

Elle arrive à point nommé dans un environnement où l'innovation d'aujourd'hui créé les emplois et la richesse de demain - et à un moment où de nouvelles technologies de rupture comme l'intelligence artificielle arrivent à maturité et pourraient apporter des réponses aux grands enjeux du monde : la décarbonation de l'économie, les nouvelles industries mais aussi les enjeux de cybersécurité ou encore la personnalisation de la santé.

En outre, c'est une excellente nouvelle pour les entrepreneurs français et européens qui vont avoir accès à des ressources financières plus importantes, leur permettant de développer leurs entreprises innovantes dans un contexte de concurrence globale renouvelé. La situation géopolitique actuelle multipolaire accentue le besoin stratégique de souveraineté européenne dans les domaines technologiques, et créé en même temps une opportunité historique pour la France et l'Europe de prendre sa place dans cette compétition avec, entre autres, l'Amérique du Nord et la Chine. En France, les entrepreneurs ont toujours eu des idées, à défaut d'avoir du pétrole. Ils auront demain plus de moyens pour lancer leurs produits, créer des emplois, gagner des parts de marché et asseoir la pérennité du modèle européen.

Besoin d'argent sur le long terme

C'est également une excellente nouvelle pour les institutions financières, qui ne s'y sont pas trompé puisqu'elles ont massivement adhéré à l'initiative lancée par les pouvoirs publics. En effet, le travail préalable effectué par les instances de coordination du programme, leur permet d'être plus efficaces et de mieux encadrer leur allocation financière sur ces secteurs de pointe. Et de répondre à une certaine orthodoxie financière : les entreprises innovantes ont besoin de moyens financiers continus dans le temps pour se développer (emplois longs), et les institutions gérant l'épargne des français gèrent ces ressources longues ; avec pour elles la promesse de rendements élevés en regard du risque pris et de l'engagement sur le long terme (14,3 % de rendement net annuel moyen sur 10 ans à fin 2022 selon l'étude France Invest/EY).

Enfin, pour les épargnants, c'est également un motif de satisfaction puisqu'ils placent massivement le fruit de leur travail dans des contrats d'assurance vie avec un encours de 1842 milliards d'euros fin 2022. Ils augmenteront indirectement leur exposition à ces actifs innovants, leur permettant non seulement d'en tirer la performance financière mais également d'avoir la satisfaction de financier l'économie réelle, les créations d'emplois hautement qualifiés et l'indépendance stratégique de notre pays et notre continent sur les grands enjeux que notre monde affronte.

En 2021, selon les statistiques de l'OCDE, la France investissait 2,2 % de son PIB dans la Recherche & Développement, un chiffre légèrement inférieur à la moyenne de l'OCDE (2,7%) et significativement inférieur, par exemple, à l'investissement des Etats-Unis (3,5 %).

Ça, c'était hier. La révolution est en marche.