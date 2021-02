A Saint-Malo, une nouvelle gare maritime « post-carbone » doit voir le jour

Lancée par la SemBreizh, le bras armé de la Région Bretagne pour l'aménagement du territoire, la consultation pour la rénovation de la gare maritime de Saint-Malo, située sur le terminal ferries du Naye, a été remportée par le groupement porté par l'agence d'architecture pluridisciplinaire AREP, filiale de SNCF Gares et Connexions. Celui-ci comprend entre autres l'agence de Jean-François Madec, Madec Architectures, qui collabore à la co-conception du bâtiment et le paysagiste Lalu. D'un budget de 27,5 millions d'euros, cette transformation a été soumise à une concertation à l'automne 2020 et sa livraison est prévue pour 2025, selon un calendrier qui prévoit un démarrage des travaux en 2023. La shortlist des candidats comprenait trois agences. Sensible à la question de l'écologie, la collectivité bretonne a retenu la proposition de l'AREP à l'origine du remodelage de la gare TGV de Saint-Malo, sur la promesse de concevoir un « nouvel archétype de gare maritime et concrétiser un futur du voyage post-carbone ».

« Une gare maritime, c'est...