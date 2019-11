EcoTree lève 3 millions d’euros pour faire croître ses forêts

Spécialisée dans l'investissement forestier, la jeune entreprise brestoise EcoTree, rentable depuis 2018, vient de lever 3 millions d'euros pour financer sa croissance. Elle cherche notamment à renforcer ses partenariats avec les entreprises désireuses de développer leur politique RSE et à s'enraciner en Scandinavie et dans la zone Dach (Allemagne, Autriche, Suisse). Un premier bureau européen a ouvert à Copenhague. Cette deuxième levée de fonds marque l'entrée à son capital du fonds Accurafy 4, tandis que les actionnaires historiques Finistère Angels et West Web Valley réinvestissent aussi dans ce projet « porteur de sens ».

Préservation de la biodiversité

Fondée en 2014, EcoTree plante, reboise et commercialise des arbres via sa plateforme numérique. Elle propose aux particuliers et aux entreprises d'investir dans la gestion forestière à partir d'un tarif de base de 15 euros l'épicéa et pour une valorisation de 2 % par an. EcoTree compte parmi ses clients plus de 250 entreprises françaises et 15 000 particuliers, pour un chiffre d'affaires attendu en 2019 de 2 millions d'euros. La jeune pousse présidée par Erwan Le Méné a aussi vendu plusieurs centaines d'arbres à Cisco, son...