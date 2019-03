Retailtech et marketing local : la startup Dolmen lève 9 millions d'euros

Dolmen, la startup rennaise spécialisée dans le marketing client local et digital, a bouclé le mois dernier une levée de fonds de 9 millions d'euros auprès de deux poids lourds du secteur, Mediapost, filiale du groupe La Poste, et Salesforce Ventures, acteur mondial du CRM. Ils rejoignent au tour de table les partenaires financiers historiques de l'entreprise qui veut rendre la communication de proximité accessible à tous les acteurs du commerce physique. Au travers de cette prise de participation, Mediapost, qui en 2018 avait déjà distribué la solution Rosetta Powered by Dolmen, veut profiter du savoir-faire technologique de l'entreprise pour apporter plus de valeur ajoutée à ses clients. De son côté, Salesforce Ventures prévoit d'intégrer une dimension locale à sa plateforme, et complémentaire de campagnes plus globales.

Pour permettre aux distributeurs et aux commerçants de répondre aux attentes de clients favorables « à une consommation de proximité, plus humaine et plus authentique », la société créée en 2011 et dirigée par David Godest met à disposition une plateforme logicielle tout-en-un. Utilisée par plus de 1.000 commerces, celle-ci répond aux trois besoins...