Dunkerque : le succès du bus gratuit se confirme

En septembre dernier, Dunkerque était devenue la plus grande agglomération d'Europe à instaurer la gratuité de l'accès à l'ensemble de son réseau de bus. Plus de six mois après son lancement, les premiers résultats sont plus qu'encourageants et « la satisfaction des usagers atteste d'une véritable transformation des modes de déplacement sur le Dunkerquois », souligne la Communauté urbaine. La mesure avait été mise en place pour remédier aux problématiques de pouvoir d'achat, d'environnement, de lutte contre l'isolement et de redynamisation des territoires urbains.

D'après les premiers chiffres, 50 % des usagers déclarent utiliser le bus plus souvent qu'avant (dont 32 % « beaucoup plus souvent » et 18 % « un peu plus souvent »). Les effets sur le report modal sont notables : 47,9 % des 2 000 personnes interrogées aux arrêts de bus réalisent désormais en bus des trajets qu'ils effectuaient auparavant en voiture. 33,2 % des sondés se déplacent plus souvent, effectuant de nouveaux déplacements qu'ils ne réalisaient pas avant.

Création de l'Observatoire de la gratuité des transports en commun

De janvier à mai 2019, une hausse moyenne de 70 % de la fréquentation en semaine a été observée, avec des pointes de 120 % le samedi et même de 170 % le dimanche. Dans le contexte des questions de mobilité soulevée par les « gilets jaunes » et dans la perspective des prochaines élections municipales, Patrice Vergriete, président de la Communauté urbaine de Dunkerque, a créé l'Observatoire de la gratuité des transports en commun, pour accompagner les collectivités dans leur réflexion autour de la gratuité. Porté en partenariat avec l'Agence d'urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque (Agur) et l'équipe pluridisciplinaire des chercheurs de Vigs (Villes innovantes et gestion des savoirs), cet observatoire permettra de compiler les connaissances et les retours d'expériences.