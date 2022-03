Du Grand Paris Express à La Défense, la métropole parisienne fait le choix de la densification

Sa Croisette, son palais des festivals, son tapis rouge et son célèbre Marché des professionnels de l'immobilier (Mipim). Du 14 au 17 mars, les institutionnels du Grand Paris avaient choisi Cannes pour dévoiler leurs projets aux investisseurs et aux promoteurs.

Et tous s'accordent sur un point : l'avenir de la ville passe par un phénomène de densification. Ainsi, la métropole du Grand Paris, la Société du Grand Paris, Paris-La Défense, le Grand Paris Aménagement, ces collectivités territoriales ou établissements publics veulent reconstruire la ville sur la ville. A l'heure de la non-artificialisation nette des sols et bientôt du zéro, ils n'ont tout simplement plus le choix. Quitte à densifier une zone géographique parmi les denses du monde.

27 nouveaux sites

Dans la continuité d'une soirée de lancement début mars, la métropole du Grand Paris a ainsi présenté son troisième concours "Inventons la métropole". Après deux premières éditions plus ou moins réussies, l'intercommunalité aux 131 communes de petite et grande couronne a révélé 27 nouveaux sites en lien avec les quartiers des gares du Grand Paris Express, la transformation de bureaux en logements et la reconversion de friches.

Pour la première fois, les acteurs privés, et pas seulement les maires, ont pu présenter des projets. "Le partenaire promoteur-investisseur d'Orange à Bagnolet leur a dit "Il faut aller voir la MGP", assure à La Tribune Geoffroy Boulard, maire (LR) du XVème arrondissement de Paris et vice-président de la métropole du Grand Paris délégué à la communication et à l'innovation numérique.

L'innovation sera ainsi au cœur des décisions du jury. De l'innovation technique et technologique dans la construction et au service des usages dans une ville post-Covid. Autre innovation pour cette troisième édition : l'accompagnement technique des élus locaux, des aménageurs et des opérateurs, à la fois dans la concertation et la gestion des projets avec les populations, mais aussi dans la pérennité des innovations.

Une centaine de projets à terme portés par la Société du Grand Paris

Innovant, l'établissement public d'Etat qui pilote la construction du Grand Paris Express l'est aussi. Il vient de lancer officiellement sa société de co-promotion immobilière baptisée Société du Grand Paris Immobilier, comme le lui permet la loi d'orientation des mobilités. Déjà partenaire de l'établissement public Grand Paris Aménagement et bientôt de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF), il s'est engagé à livrer 8.000 logements d'ici à 2032.

"Nous organiserons des consultations classiques a priori ouvertes pour désigner plusieurs partenaires et des consultations fermées pour les architectes et les paysagistes afin de les dissocier de la désignation des promoteurs. Le cahier des charges spécifique comportera des objectifs architecturaux, environnementaux et sociétaux", explique Julien Peyron, nouveau directeur des gares et de la ville de la Société du Grand Paris.

Avec une centaine de projets dans les tuyaux - bien plus que les 68 gares - l'objectif consiste à valoriser des emprises foncières au service du désenclavement de certains territoires et de la construction de nouveaux logements. "Le bon emploi des fonds publics est quelque chose qui me tient à cœur", insiste le président du directoire de la SGP, Jean-François Monteils, originaire de la Cour des Comptes.

5 emprises foncières pour La Défense

Le premier quartier d'affaires européen aux 42.000 habitants, 45.000 étudiants et 180.000 salariés n'est pas en reste. Selon les mots de son président Georges Siffredi qui a succédé à Patrick Devedjian en 2020, il s'agit de "positionner Paris La Défense comme acteur majeur de l'aménagement du Grand Paris". Et avec 5 emprises baptisées "empreintes".

Sur les terrains baptisés "Demi-Lune", "Gambetta", "Jean-Moulin", "Liberté" et "Ségoffin", les projets devront être "exemplaires sur le savoir-faire technique et tout au long de leur cycle de vie". A peine arrivé, le directeur général Pierre-Yves Guice a en effet annoncé vouloir diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030.

La plupart, cernés par des immeubles de tous les côtés, comptent des voiries délaissées et/ou des sorties de parking, et devront "proposer des coutures urbaines". Tous ou presque devront comporter du tertiaire, de la logistique, des commerces, des loisirs... voire du coliving ou encore de la pleine terre. Et ce en une ou deux phases de chantier.

30.000 m² de socles actifs chez Grand Paris Aménagement

Dernier et non des moindres : l'établissement public Grand Paris Aménagement. L'opérateur foncier et l'aménageur durable public en Ile-de-France intervenant aussi bien pour l'Etat en opération d'intérêt national que pour les collectivités en concession d'aménagement cherche des partenaires pour "concevoir, acquérir et animer" près de 30.000 m² de socles actifs.