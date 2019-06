Mixité dans le Grand Paris : peut mieux faire

Maires, directrices générales ou présidentes, les femmes peinent encore à s'imposer aux postes à responsabilité dans les instances publiques et privées d'Île-de-France. Porté par le Cercle des Femmes du Grand Paris et Paris Capitale Economique, le deuxième baromètre de la mixité du Grand Paris 2019 prouve, une nouvelle fois, qu'en matière d'égalité des sexes, il reste du chemin à faire.

Sur les 131 maires que compte la métropole du Grand Paris, seules 23% sont des femmes. En effet, à la suite des élections sénatoriales d'octobre 2018, elles sont au nombre de 30, alors qu'au lendemain des élections municipales de mars 2014, elles n'étaient que 23.

Parité politique chez Hidalgo et Pécresse, disparité dans les services

À Paris intra-muros, outre Anne Hidalgo, 11 maires d'arrondissement sont des hommes, et 9 des femmes, alors que parmi les directeurs de service, elles sont 12 sur 21. En revanche, en matière de présidence et de direction générale des sociétés publiques, les chiffres tombent à 6 sur 17 et à 6 sur 18.

Au conseil régional d'Île-de-France, exceptée la présidente Valérie Pécresse, ce n'est guère mieux : 21 directions sur 41 sont dirigées par des hommes. À la tête des agences régionales, c'est pire : 7 sur 20 sont présidentes et 9 sur 19 sont directrices générales. Pourtant, l'an dernier, l'Hôtel de Ville comme la Région se distinguaient par une parité exacte parmi les directeurs de services...

L'État et les structures d'aménagement à la peine

Dans les représentations de l'État en région, cela empire. Le préfet de Paris, préfet d'Île-de-France, Michel Cadot, est un homme. Sur les huit préfets de département, seul un préfet est une préfète. À la tête des services déconcentrés, elles ne sont que 6 sur 20.

Sur un échantillon de 42 organismes publics d'aménagement du Grand Paris, 34% des présidents sont des présidentes et 35% des DG sont des directrices générales. Il faut toutefois noter que la présidente du conseil régional Valérie Pécresse est en outre la présidente de l'opérateur public francilien Grand Paris Aménagement.

13% de femmes présidente ou directrice générale dans les transports

Quant à leur représentation dans les secteurs économiques des services à la ville, leur pourcentage oscille entre... 13% et 34%. Sur 45 sociétés de promotion et d'investissement immobilier, 23% comptent une directrice régionale Île-de-France ou une déléguée Grand Paris.



Dans les 34 entreprises spécialisées dans l'énergie, la logistique et l'équipement urbain, elles sont 34% à occuper le poste de directrice régionale ou de déléguée Grand Paris. Sur 60 postes parmi les acteurs des transports franciliens, ce pourcentage dégringole à 13%. Avec 21% de femmes au comité exécutif de la Société du Grand Paris, l'établissement public qui construit le Grand Paris Express, fait néanmoins beaucoup mieux que le londonien Crossrail qui plafonne à 10%.

Consultez le 2e Baromètre de la mixité du Grand Paris 2019 [28 pages, 2 Mo] en cliquant sur l'image ci-dessous (affichage plein écran) :

