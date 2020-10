"Pour le patronat, Paris va encore plus souffrir du reconfinement"

"Les restaurateurs, les hôteliers, les commerces souffrent si fort", a déclaré la maire (PS) de Paris lors d'une déclaration à la presse diffusée sur les réseaux sociaux. (Crédits : POOL)

"Le choc économique est encore plus fort qu'ailleurs", a déclaré Anne Hidalgo au lendemain de la décision présidentielle de reconfiner le pays. Dans une économie parisienne en situation "d'interdépendance", le Medef Paris et la CPME Ile-de-France unissent leurs voix pour demander un plan de relance pour la capitale et les métropoles.