A Montpellier, Pics Studio : nouveau fleuron de l’industrie cinématographique française ?

En lançant le programme d'appel à projets « La Grande Fabrique de l'Image », doté d'un budget de 350 millions d'euros sur cinq ans, le Centre national de Cinéma (CNC) a l'ambition de faire de la France un leader des tournages et de la production numérique. Un défi de taille car avec ses 23 studios pour 58 000 m2, l'Hexagone se positionne seulement à la quatrième place européenne, derrière la Hongrie (4 studios pour 62 000 m2), l'Allemagne (10 studios pour 156 000 m2) et surtout très loin du Royaume-Uni (360 000 m2 de plateaux) et de ses studios Pinewood renommés dans le monde entier. Pour contrer ce déficit de lieux de tournage, l'Occitanie dégaine un projet de pôle de création cinématographique international, baptisé Pics Studio et porté par les groupes immobiliers héraultais GGL et SPAG. S'il se concrétise, ce nouveau pôle pourrait être l'un des plus importants projets industriels jamais réalisé en France dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Pics Studio vient d'ailleurs d'être lauréat de l'appel à projet La Grande Fabrique de l'Image. « Cette labellisation, qui est la reconnaissance de quatre années de travail, nous apporte une légitimité officielle dans le milieu, se félicite Alain Guiraudon, président de GGL. Ces dernières années, l'Occitanie s'est hissée à la seconde place, juste derrière l'Île-de-France, des régions les plus attractives pour les tournages de films, séries tv, documentaires ou web. Le projet Pics Studio s'inscrit dans cette terre d'accueil privilégiée, identifiée par les producteurs du monde entier. »

Alignement des planètes

Mais comment les groupes GGL et SPAG, respectivement aménageur et promoteur immobilier, en sont-ils venus à s'intéresser à l'industrie cinématographique ? « En 2019, des professionnels du cinéma nous ont alertés sur le sous-dimensionnement des équipements français et nous ont aiguillés vers le rapport éloquent du CNC, se souvient Alain Guiraudon. Ce rapport évoque l'âge d'or du cinéma en France et son évolution, avec notamment l'influence de la Nouvelle vague qui a favorisé les tournages en décors naturels au détriment du développement de studios. Étant déjà très impliqués dans l'art (GGL a une fondation et une galerie d'art, NDLR), la gastronomie, la viticulture, la santé, nous nous sommes bien sûr questionnés sur l'opportunité d'ajouter un nouveau métier. Face à la demande croissante des grandes plateformes de production Netflix, Amazon, Disney ou encore AppleTV, qui investissent des millions d'euros en Europe, nous avons estimé, en tant que propriétaires de foncier, avoir un rôle à jouer sur le territoire du Grand Montpellier dans ce projet industriel. Toutes les planètes étaient alignées pour élaborer un projet solide ! »

Trois sites en étoile

Le navire-amiral de Pics Studio sera implanté sur un terrain de 14 hectares à Saint-Gély-du-Fesc, près de Montpellier. Il sera composé de huit plateaux (de 500 à 3 000 m2), sortes de hubs autonomes - intégrant loges, bureaux de production, habillage, coiffure... - dotés des meilleurs outils de pointe et de la technologie numérique (dalles, LED...), ainsi que d'espaces naturels en extérieur de tournage (Backlot). À proximité immédiate, un campus de formation (avec logements étudiants) sera dédié au secteur de l'audiovisuel et du cinéma. La mise en compatibilité du PLU de la commune ainsi que la modification de la ZAC des Sautes vont faire prochainement l'objet d'une enquête publique. Deux autres sites satellites viendront compléter l'offre. À Fabrègues, sur une ancienne friche industrielle appartenant à la Métropole de Montpellier, une dalle de béton de 7 hectares accueillera quatre studios de tournage (de 80 à 1 500 m2), des outils de post-production son et des ateliers de construction de décors. Le dossier de reconversion est en cours. Enfin à Pérols, ville située à proximité de l'autoroute, de l'aéroport et des plages, un ensemble de 125 éco-lodges de haut standing accueillera l'ensemble des équipes de tournage. Data-center, salles de projection, cinéma de plein air, espaces coworking, etc. seront mis à leur disposition. « Nous venons d'obtenir le permis d'aménager, confie le président de GGL. L'hébergement à Montpellier étant souvent problématique, surtout pendant la période estivale, le lieu proposera des prix abordables et linéaires toute l'année (de 80 à 100 euros la nuitée, NDLR). » Les premières livraisons sont annoncées pour 2025. L'investissement global de ce pôle cinématographique de 35 000 m2 se monte à 185 millions d'euros.

One stop shot

Mais avec ce nouveau pôle, pas question de se contenter de ne récupérer que le ruissellement de pays européens saturés. Le projet global, réunissant tous les maillons de la chaîne de fabrication d'un film (de la formation à la livraison du film) est basé sur le concept anglo-saxon « one stop shop » : les productions venant tourner ici auront tout à portée de main. Car l'une des forces du projet est de s'appuyer sur un écosystème montpelliérain ultra-dynamique. Ubisoft, Netia, Dwarf Animation, France TV Studios, Fortiche Prod ou encore Smart Tale Games, la filière des industries culturelles et créatives (ICC) compte 850 établissements recensés sur la métropole, générant près de 3 000 emplois et quelque 300 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2021. D'ailleurs sur les 11 lauréats retenus dans le cadre de l'appel à projet, 8 sont à Montpellier ou sur son aire urbaine. Parmi ces pépites, 5 d'entre elles vont rejoindre Pics Studio : ArtFX école 24, The Yard (effets spéciaux), Dark Matters (production virtuelle), Pitra (école de doublage) et DEFI Prod (école de techniciens). D'autres entreprises telles Panavision (leader américain dans la fabrication de caméras), Anatone (matériel son) ou encore Saraband (studio de post-prod) sont déjà pressenties pour l'aventure. La faculté Paul-Valéry pourrait également y implanter une cellule de recherche et l'IAE une formation diplômante. « Ce projet qui vise à créer sur site un écosystème attractif et compétitif est clairement une opportunité pour booster l'offre régionale, créer des synergies et capter sur place de nouveaux talents, assure Alain Guiraudon. Dans notre équipe, nous avons des pointures telles que le producteur Benoît Jaubert ou les frères Russo, réalisateurs et scénaristes, qui nous ouvrent leurs carnets d'adresses à l'international et nous donnent les clés pour pouvoir répondre à toutes les exigences des grosses productions. Mais il est évident que ce projet n'aurait pu exister sans la dynamique de la filière montpelliéraine, et notamment France TV à Vendargues (où se tourne la série Un si grand Soleil, NDLR). »

Une marque ombrelle pour les ICC

Bien plus que des plateaux de tournage, qui ne représentent d'ailleurs que le tiers de sa surface, Pics Studio entend assumer un rôle de leadership pour upgrader la filière sur le cinéma international. « Notre mission n'est pas d'être omnipotents mais plutôt de représenter une famille, une sorte de marque ombrelle identifiant un territoire remarquable pour les ICC », ambitionne le président de GGL. Reste que le projet, qui pourrait générer 2 000 emplois, est conditionné au financement, essentiellement privé, hormis la subvention publique attribuée dans le cadre de l'appel à projet de la Grande Fabrique et qui sera connue à la fin de l'année.

« La profession et la Région ont validé le projet mais pour les banques, le modèle n'est pas simple à appréhender, reconnaît Alain Guiraudon. Cela sera peut-être difficile mais nous ne sommes pas inquiets. »

......................................................................................................................................