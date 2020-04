« L'efficacité énergétique industrielle c'est consommer moins d'énergie pour produire de manière aussi efficace », Aurélien Hüe (Bpifrance)

Quels sont les enjeux de l'efficacité énergétique industrielle dans le contexte de crise sanitaire et économique que nous traversons ?

L'efficacité énergétique industrielle consiste à consommer moins d'énergie pour produire de manière aussi efficace, sans gaspillage. La crise actuelle souligne l'importance d'un mode de production local avec un faible impact environnemental - a contrario d'un modèle de production basé sur des ressources infinies et à bas prix, et sans intégration de l'impact sur l'environnement. C'est notamment le cas de l'énergie, indispensable à toute production, que l'on veut disponible, sûre, pas chère, et maintenant décarbonée. Équation très compliquée à résoudre... La crise actuelle est donc de nature à nous faire prendre conscience qu'un tel modèle n'est pas tenable. Il faut se préparer à d'éventuelles nouvelles crises, quelle qu'en soit la nature, faire des choix et consentir des investissements, difficiles, certes, dans un contexte économique dégradé et des prix pétroliers bas, mais essentiels. Car les solutions pour une efficacité énergétique industrielle accrue existent. Il suffit que les acteurs fassent les bons arbitrages.

Bpifrance est aussi la banque du climat, décrivez-nous les grands axes de sa politique en matière de soutien à l'efficacité énergétique industrielle...

Avant la crise actuelle, Bpifrance faisait déjà beaucoup pour soutenir la transition énergétique, sous forme de prêts aux entreprises, pour mener à bien des programmes d'efficacité énergétique et en épaulant de petites structures pour en faire des belles sociétés spécialisées dans la transition énergétique. En partenariat avec l'Ademe, nous animons ainsi un accélérateur, dans lequel des entreprises sont « poussées » pendant deux ans. Cette volonté ne peut que se renforcer aujourd'hui. Bpifrance va continuer de soutenir des entreprises du secteur, mais également élargir la portée de son action en incluant les sociétés « généralistes » pour les aider dans leurs efforts de transition. C'est la meilleure façon d'avoir un réel impact dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Quels sont les liens entre efficacité énergétique industrielle et efficacité économique pour l'industrie ?

Sans énergie, on ne produit rien. Et si les industries fortes consommatrices dépensent moins, c'est autant de gagné ! Dans certains cas, il en va de leur survie. En outre, dans un monde incertain, dépendre d'une ressource extérieure revient à s'exposer à bien des déboires. Cette nouvelle philosophie pousse également à réfléchir aux process industriels, à la compétitivité, au marketing, à la marque employeur. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants sur la façon dont les produits sont fabriqués, et soucieux, en tant que salariés, de rejoindre un groupe dont ils partagent les valeurs de sobriété, de respect de l'environnement, de responsabilité sociétale. Sans oublier les banquiers et les investisseurs, eux aussi de plus en plus sensibles à ces thématiques.