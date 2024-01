Microsoft : attendu au tournant, le leader de la course à l’IA dégage des résultats financiers supérieurs aux attentes

Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon, Meta : parmi les cinq géants du secteur technologique qui publient tous leurs résultats financiers annuels cette semaine, ceux de Microsoft étaient les plus attendus par les analystes financiers. En raison de son partenariat avec OpenAI, dont il contrôle près de la moitié du capital, Microsoft est en effet considéré comme leader de la course à l'IA. Surtout, après avoir scruté les investissements réalisés dans l'IA, le marché attend désormais que l'effet se transpose aux revenus.

Résultats meilleurs que prévu

Le géant de Redmont (Etat de Washington) a répondu présent en publiant mardi des résultats meilleurs qu'attendu pour le quatrième trimestre 2023, toujours dopés par l'informatique à distance (cloud computing), elle-même stimulée par l'explosion de l'intelligence artificielle (IA) générative. Le chiffre d'affaires a bondi de 18%, à 62 milliards de dollars pour la période allant d'octobre à décembre, au-dessus des 61,1 milliards projetés par les analystes. Le bénéfice net par action s'est élevé à 2,93 dollars au quatrième trimestre, bien mieux là aussi que les prévisions des analystes (2,78 dollars par action).

« S'il y a une société qui devrait être capable de monétiser (l'IA) plus rapidement que les autres, c'est Microsoft », indiquait avant la publication des résultats Angelo Zino de CFRA, en mentionnant, en particulier, les applications dédiées aux entreprises, notamment la fonctionnalité Copilot, automatisant déjà de nombreuses tâches sous Windows.

Pour ce dernier, l'appétit pour l'IA permet aux mastodontes technologiques d'échapper, en l'état, aux craintes liées à un ralentissement de l'économie américaine et mondiale. L'émergence de l'IA générative démultiplie en effet les besoins des sociétés dans l'informatique à distance (cloud computing), n'ayant que très rarement la capacité de traitement des données et de stockage qu'offrent les grands prestataires.

Les revenus d'Azure bondissent

S'agissant de la division « cloud », qui comprend la plateforme Azure, le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 20% pour s'établir à 25,9 milliards de dollars. Concernant Azure uniquement, très surveillés par les investisseurs pour déterminer l'ampleur des ventes résultant des dizaines de milliards de dollars investis dans les centres de données dédiés à l'IA, les revenus ont carrément bondi de 30% sur la période octobre-décembre, alors que les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 27,7% selon la firme de recherche Visible Alpha. Microsoft ne communique aucun montant pour Azure.

En ce début d'année, dans le sillage de l'an dernier, Microsoft engrange les gains à Wall Street. Il est devenu brièvement la plus forte valorisation boursière devant Apple, les investisseurs saluant son virage stratégique dans l'IA.

Alphabet en forme

Publiant également ses résultats ce mardi, Alphabet a réalisé plus de 86 milliards de dollars de chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2023, en hausse de 13% sur un an, retrouvant ainsi un niveau de croissance que la maison mère de Google et YouTube n'avait pas vu depuis 2022. Le numéro un mondial de la publicité en ligne, qui investit massivement dans l'intelligence artificielle, a dégagé 20,7 milliards de bénéfice net, un montant aussi supérieur aux attentes des investisseurs.

Apple sous surveillance

Apple, Amazon et Meta publieront leurs résultats jeudi.

Apple sera particulièrement observé, cette saison, car de nombreux observateurs s'inquiètent d'un essoufflement de la croissance d'Apple. Une impression renforcée par la baisse de 2% des livraisons d'iPhone à la Chine au quatrième trimestre sur un an.

« Le marché s'attend à des revenus stables », dans un contexte marqué par « un marché des appareils électroniques plus difficile », indique Sophie Lund-Yates, d'Hargreaves Lansdown, pour laquelle Apple reste, en outre, pénalisé par l'absence d'annonces majeures dans l'IA.