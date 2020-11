Election américaine : Facebook et Twitter de nouveau face à la désinformation

Depuis plusieurs mois, Facebook et Twitter se préparaient au pire pour l'élection présidentielle américaine, qui se tenait le mardi 3 novembre. Le principal scénario catastrophe envisagé : Donald Trump, président sortant, pourrait clamer sa victoire prématurée sur les réseaux sociaux face au démocrate Joe Biden... Sans surprise, cette hypothèse tant redoutée est en train de se réaliser. Tout au long de la journée, le locataire de la Maison Blanche a publié des messages sur Twitter et Facebook pour remettre en cause l'intégrité du scrutin.

Pourtant, l'issue de l'élection est toujours incertaine. Les dépouillements étant particulièrement longs cette année en raison de l'explosion des votes anticipés liés au Covid-19, les Américains pourraient ne pas connaître le nom de leur futur président dès ce mercredi. Ce qui n'a pas empêché Donald Trump de clamer dès ce matin sur Twitter être largement en tête de l'élection. Sans le nommer directement, le locataire de la Maison Blanche accusait le Parti démocrate "d'essayer de voler l'élection". Et de conclure : "Nous ne les laisserons jamais le faire".

Des messages d'avertissement sur Twitter et Facebook

Sans être supprimé, le message a rapidement...