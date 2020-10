Présidentielle américaine : le vote par correspondance, un terreau favorable à la désinformation ?

Les réseaux sociaux Facebook et Twitter se sont préparés à des scénarios catastrophes depuis cet été, alors qu'ils ont largement été accusés en 2016 d'être des plateformes de désinformation massive. (Crédits : DADO RUVIC)

Afin de départager Joe Biden et Donald Trump pour l'élection présidentielle, plus de 71 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation - dont 48 millions par correspondance en raison de la pandémie du coronavirus. Les autorités redoutent déjà un dépouillement plus long que d'habitude. Un temps de latence qui, selon les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, pourrait être favorable à des campagnes de désinformation même après le scrutin du 3 novembre.